Şimşek: THY'nin halka arzı gündemde yok

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, THY'nin halka arzının ya da blok satışının şu anda gündemde olmadığını söyledi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, THY'nin 200'üncü uçağının tanıtımı için düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"THY ile Lufthansa arasında işbirliğinin artırılması konusunda çalışma var" diyen Şimşek, şirketin halka arzının gündemde olmadığını belirtti.

Şimşek, "THY'nin özelleştirilmesi şu an itibariyle gündemde değil; zaten THY halka açık bir şirket. THY'nin halka arzı ya da blok satışı şu anda gündemimizde değil" dedi.