-ŞİMŞEK: SICAK PARA ZORLUK GETİRİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basılan sıcak paranın bir kısmının Türkiye'ye geldiğini belirterek,''Biliyorum ki bu zorluk getiriyor'' dedi. Şimşek, The Economist tarafından düzenlenen ''Değişim Sürecinde Türkiye-Türk Hükümetiyle 18. Yuvarlak Masa Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin oldukça sağlıklı bir kamu sektörü bilançosu bulunduğunu, konut sektöründe de anlamlı bir değer kaybı yaşanmadığını anımsattı. Türkiye'nin sağladığı büyümenin aynı zamanda istihdam yaratabildiğine de işaret eden Şimşek, Türkiye'de istihdamın 1 milyon kadar arttığını hatırlattı. Bankacılık sektörünün de gayet güzel bir şekilde devam ettiğini anlatan Şimşek, kamu sektörünün özel sektöre baskı uygulamadığını, özel sektörü içine çekmeye çalıştığını söyledi. Şimşek, Türkiye'nin tasarruf oranının düşük olduğuna işaret ederek, cari açığın ise büyük olmasına rağmen yönetilebilir olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin enerji kalemi çıkarıldığında cari hesap dengesinin oldukça makul düzeyde bulunduğunu dile getiren Şimşek, mahkeme kararlarına rağmen özel sektörün hidrolik enerji santrallerine hız vermesini istediklerini anlattı. Türkiye'nin şu anda nükleer enerji santrali bulunmadığını, buna yönelik Rusya ile anlaşma yapıldığını anımsatan Şimşek, Güney Kore ile de görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Mehmet Şimşek, yenilenebilir enerji konusunda da birçok fırsat bulunduğuna işaret ederek, burada bürokrasinin yavaş gittiğini, süreci canlandırmayı istediklerini söyledi. Şimşek, Türkiye'nin genç nüfusunun artı bir puan olduğunu, ancak bu nüfusa istihdam sağlamanın da önem taşıdığının altını çizdi. Liranın epey değer kazandığını, bu konuda ihracatçıların da talepleri bulunduğunu hatırlatan Şimşek, bazı makroekonomik politikalara da bağlı kalmaları gerektiğini anımsattı. -''3. DÖNEMDE İKTİDARA GELECEĞİMİZE İNANIYORUM''- Mehmet Şimşek, önemli bir anayasa paketini parlamentodan geçirdiklerini, bu paketin mükemmel olmasa da ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bugünkü kamuoyu yoklamalarının halkın hükümete güven duyduğunu gösterdiğini söyledi. Şimşek, partisinin üçüncü dönemde iktidara geleceğine inandığını belirterek, ''Benim partim ve Hükümetim başkalarından daha akıllı olduğu için değil bütün bu başarıların elde edilmesi... Tek neden, güçlü, dayanışma içinde bir siyasi gruptuk. Koalisyon hükümetleriyle mücadele etmemiz gerekmedi. Önümüzde bir gündemimiz, programımız var. Kriz yılında gayet başarılı olduk'' diye konuştu. -''DOLAYLI VERGİLER KONUSUNDA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR''- Konferans katılımcıların da sorularını yanıtlayan Şimşek, dolaylı vergilere ilişkin bir soru üzerine, dolaylı vergilerin diğer ülkelerden daha yüksek olduğunu ifade etti. Şimşek, ''Evet itiraf ediyorum. Bu konuda yapılacak çok şey var. Vergi oranlarını artırma şeklinde değil ama kayıt dışı dışı ekonomik faaliyetlerle daha güçlü bir şekilde mücadele edebilmeliyiz. Vergileri daha hızlı toplayabilmeliyiz ve doğrudan vergileri artırmalıyız'' dedi. Buradaki zaafı bildikleri, bu nedenle daha fazla insanı Gelir İdaresi'nde istihdam ettiklerini anlatan Şimşek, kaynakları koordine etmek için daha iyi bir sistem geliştirdiklerini, daha proaktif bir Gelir İdaresi sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Mehmet Şimşek, ABD Merkez Bankası'nın verdiği kararın ihracatçılar açısından sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: ''Bütün bu olanlar bize tabii ki dış şartlardan dolayı ortaya çıkıyor. Bizim yaptığımız şeyler değil bunlar. Bazı şeylerin üzerinde kontrolümüz daha sınırlı. Pek çok para basıldı daha da çok para basılacak. Bunun bir kısmı Türkiye'ye geliyor anladığım kadarıyla. Biliyorum ki bu zorluk getiriyor. Bu benim hükümetimin politikası değil. Önümüzdeki yol bizi refaha çıkaracak bir yol. Ama tabii vakte ihtiyacımız var.''