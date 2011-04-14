-ŞİMŞEK: KÜRTÇE BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ ERBİL (A.A) - 14.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, THY'nin İstanbul-Erbil seferlerini başlatması nedeniyle düzenlenen törendeki Kürtçe konuşması için, ''Kürtçe, bizim bir zenginliğimiz'' dedi. Şimşek, THY'nin Erbil Ofisi'nde düzenlenen törenin ardından, gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, hava alanındaki tören sırasında konuşmasının bir bölümünü Kürtçe yaptığını hatırlatan ve ''Batman'daki seçim kampanyasında da Kürtçe konuşacak mısınız'' diye soran bir basın mensubuna, Kürtçeyi, bu tür farklılıkları ve lehçeleri, bir zenginlik ve mozaik olarak adlettiğini söyledi. Türkiye'nin bu korkuları çoktan aştığını ifade eden Şimşek, ''Bu da bizim gücümüzü, zenginliğimizi gösteriyor. İnsanımız da bunları aşacaktır. Biz, hep beraber kardeşiz. Aramızda ayrı gayrı olamaz. Yaradanı yaradandan dolayı seviyoruz. Batman'da bizim için aynı'' diye konuştu. -THY BAŞARI HİKAYESİ- Şimşek, bir başka soruyu yanıtlarken de Erbil'deki temaslarının çok verimli geçtiğini söyledi. Bölgenin refah ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığına işaret eden Şimşek, THY'nin de ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. THY'nin Erbil'e önce haftada 7, bir yıl içinde de hafta da 14 sefer düzenlemesini istediklerini anlatan Şimşek, THY'nin gittiği her ülkede ticaretin yüzde 30 arttığını anlatan Şimşek, ''Burası daha yakın, inşallah yüzde 50 artar'' dedi. Erbil temasları sırasında, Irak'ın Kuzeyindeki Bölgesel Yönetim Lideri Mesut Barzani ile Bölgesel Yönetim Başkanı, Meclis Başkanı ve bakanlar ile de bir araya geldiğini hatırlatan Şimşek, söz konusu görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi. Şimşek, Türk işadamlarının bölgede pek çok projeye imza attığına da dikkati çekerek, ''Tarihsel ilişkileri, ekonomik olarak da taçlandırıyoruz. Bu, çok önemli bir adım. Türkiye, son yıllarda çok önemli dönüşümler gösterdi. THY de büyük bir başarı hikayesi, bu dönüşüm ve gelişmenin bir örneği'' açıklamasında bulundu.