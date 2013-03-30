Şimşek: Kendi web sitemde Kürtçe, Türkçe ve İngilizce yayın yapacağım

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kişisel web sitesinde Kürtçe, Türkçe ve İngilizce yayın yapacağını açıkladı. Şimşek, gelir vergisi reformu kapsamında örnekler veririken futbolcuların tartışma konusu olan vergi imtiyazlarının kaldırılacağını söyledi

Maliye Bakanı Şimşek, Bursa’da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, SkyTurk360 canlı yayınında T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen, Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini söyleyen Bakan Şimşek, “Küresel sıkıntılara rağmen, bölgesel sıkıntılara rağmen Türkiye’ye bakış açısı değişti. Algı pozitif hale dönüştü. Türkiye dünyada popüler bir ülke oldu” dedi.

Türkiye’nin başta Avrupa Birliği ülkeleri ve hatta ABD’nin ekonomik verileriyle karşılaştırıldığında, uygulanan ekonomik politikanın öneminin öne çıktığını savunan Şimşek şunları söyledi:

“Türkiye’nin makroekonomik değerleri sağlam. Türkiye’de bankacılık sektörü sağlam. Türkiye kamu borcunu azalttı. Türkiye’de büyümeyi yavaşlatmak için tedbir almak zorunda kaldık. Gelişmiş ülkelerdeki büyüyememe sorunu bizde yok. Türkiye geçen seneki gibi kısmen sıkıntılı bir yılda dengeleri iyileştirmeye devam etti. Geçen seneki zorlu bir yılda bile Türkiye’nin ekonomisi iyileşmeye devam etti.”

Mehmet Şimşek 2013’te kayıt dışı ekonomiyle de mücadelenin devam edeceğini söyledi. Şimşek, “Kayıt dışı istihdam yüzde 58’lerden yüzde 32’lere düştü ama kat edeceğimiz daha çok mesafe var. Gelir vergisi reformu maddelerimizin arasında. Son 10 yılda gelir dışı istihdamla mücadele ettik. Gelir vergi oranlarıyla oynamamız söz konusu değil. Gelir vergisinde etkinliği sağlamak için bazı imtiyazların azaltılması, kaldırılması da gündemde. Vergileri ne azaltmayı ne yükseltmeyi düşünüyoruz. Biz geliriyle orantılı herkesten, tabana yayarak vergi almayı düşünüyoruz” dedi.

Bakan Şimşek, tartışma konusu olan futbolcuların maaşlarına uygulanan vergilerde değişiklik olacağını açıkladı. Şimşek, “Bir futbolcunun maaşına yüzde 15 gelir vergisi uygulanıyor. Ancak bir CEO’nun maaşına yüzde 15 ila yüzde 30 arasında gelir vergisi uygulanıyor. Biz bu dengesizliği kaldıracağız. Futbolculara uygulanan imtiyazları kaldıracağız” dedi.

Çözüm süreci

Bakan Şimşek, çözüm sürecinin başarıya ulaşması durumunda Türkiye’nin ekonomik açıdan uçacağını söyledi.

Mehmet Şimşek şunları söyledi:

“Biz terör belasından kurtulsak da zor bir coğrafyada küçük ve ensek bir orduya ihtiyacımız var. Ama şunu kabul etmek lazım. Son 40 yıldır Türkiye büyük bir kaynağını terörle mücadeleye tahsis etti. Buraya akan para başka yerlerde kullanılsa Türkiye bambaşka bir yerde olur.

Çözüm süreci başarılı olursa, buraya aktarılan kaynak başka yere aktarılmayacak. Yine bölgeye aktarılmaya devam edecek. Şimdi bu bölgelerde terörün bitmesiyle birlikte muazzam bir kalkınma hamlesi olacak. Ve bu Türkiye’yi uçuracak. Böylelikle bölge kalkınırken, Türkiye’yi de kalkındıracak. Terör sona erdirilirse, Türkiye bölgesel ve küresel bir güç haline gelecek. Çözüm süreci Türkiye’nin sadece kaynaklarını daha verimli kullanmasını değil, Türkiye’nin konumunu da çok ciddi güçlendirecek. Model ülkelerden biri olacak. Ekonomik de siyasi açılanlardan da önemli… Bu süreci sabote etmeye çalışacak çok şebekeler vardır.”

Maliye Bakanı Şimşek, Maliye Bakanlığının sitesinde anadilde yayının şimdilik söz konusu olmadığını söylerken, “Ama kendi web sitem Kürtçe, Türkçe ve İngilizce yayına açılacak” mesajı verdi.