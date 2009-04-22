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Ekonomi

Şimşek, IMF ile görüşmek için ABD'ye gidiyor

22 Nisan 2009 19:43

Devlet Bakanı Şimşek, IMF Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile Washington'da görüşecek.

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki bir heyet, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu'nun Bahar Toplantılarına katılmak üzere 23 Nisan tarihinde ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.

Şimşek, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ile görüşecek.

Türk heyetinin, Bahar Toplantıları esnasında, diğer ülke yetkilileri, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri, rating kuruluşları ve uluslararası yatırımcılarla da temaslarda bulunacağı belirtildi. Bu kapsamda, aralarında G20 ülke bakanları, IMF Başkanı Dominque Straus Kahn ve Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick'in de bulunduğu üst düzey yetkililer ile görüşmeler yapılacak.

Şimşek başkanlığındaki heyet, IMF ile yürütülmekte olan program görüşmelerine Washington'da devam edecek.

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