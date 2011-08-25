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Şimşek: Fenerbahçe'ye yargısız infaz yapıldı

Maliye Bakanı Şimşek, "Bir anlamda sanki basın üzerinden, gizli olması gereken bir hususta yargısız infaz süreci yaşandı" dedi.

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin büyük bir dram olduğunu belirten Maliye Bakanı Şimşek, "Bir anlamda sanki basın üzerinden, gizli olması gereken bir hususta yargısız infaz süreci yaşandı" dedi.
 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini yorumladı.


CNBC-e'nin canlı yayınında açıklama yapan Şimşek şunları söyledi: "Türk futbolu adına son derece üzücü bir gelişme, Fenerbahçe açısından aslında büyük bir dram. O anlamda biz de üzülüyoruz. Bu süreç biraz daha iyi yönetelibelirdi diye düşünüyorum. Fakat gelinen noktada fazla söylenecek birşey yok. Hakikaten öyle görünüyor ki, Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir dönem. Büyük bir camia, eminim o sıkıntılar aşılacak.


Önemli olan bundan sonraki süreç. Bir anlamda sanki basın üzerinden, gizli olması gereken bir hususta yargısız infaz süreci yaşandı. O açıdan Fenerbahçeli kardeşlerimiz biraz üzülebilirler ama hiçbir şekilde ortaya tepki koymamak lazım. Sakin, sabırlı bir şekilde süreci takip etmek lazım. Türk futbolu kazansın, Türkiye kazansın. Ama eminim bu sıkıntıların geride kalacağı dönem göreceğiz."

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