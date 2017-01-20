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BBC Türkçe

Şimşek: Esad'ın müzakerelerden dışlanması gerçekçi değil

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Suriye'nin geleceğinin görüşüleceği müzakerelerden ülkenin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı dışlamaya çalışmanın artık gerçekçi bir yaklaşım olmadığını söyledi.

20 Ocak 2017 19:08

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Suriye'nin geleceğinin görüşüleceği müzakerelerden ülkenin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı dışlamaya çalışmanın artık gerçekçi bir yaklaşım olmadığını söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Şimşek, "Pragmatist olmalıyız. Gerçekçi olmalıyız. Sahadaki gerçekler fazlasıyla değişti. Türkiye artık Esad'sız bir anlaşma için ısrar edemez. Gerçekçi değil" diye konuştu.

Bu ayın başlarında Hürriyet gazetesine bir röportaj veren hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Suriye politikasında değişikliğe gidildiğini söyemiş ve "Baştan beri büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım… Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz" demişti.

Ancak Kurtulmuş, hükümetin bu tutumunun Esad konusundaki yaklaşımda bir değişiklik anlamına gelmediğini de ifade ederek, "Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz… Böyle bir katilin iş başında durmasının insani olmadığını düşünüyoruz. Ama ortada barış sürecinin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte karşılıklı olarak karar verecek olan, masadaki insanlar" diye konuşmuştu.

Türkiye, Rusya'yla birlikte Kazakistan'ın başkenti Astana'da yeniden başlatılacak olan Suriye barış müzakerelerine arabuluculuk etmeye hazırlanıyor.

23 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek ilk toplantıya, Suriyeli muhalifler ve Esad yönetimi temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi de katılacak.

Rusya, bugü ABD Başkanlığı görevini devralan Donald Trump yönetiminin de Astana'ya delegasyon göndermesini ümit ettiklerini söylemişti.

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