Şimşek: Dünyadan 44 milyar lira alacaklıyız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı 'Hükümet icraatları' konulu sunumda devletin dış borcuna değindi. Türkiye'nin dış borcunun eksi 44 milyar lira olduğunu söyleyen Şimşek, "Devlet olarak dünyadan alacaklıyız" diye konuştu.



Şimşek, bir otelde düzenlenen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı 7. Bölge Toplantısı'nda yaptığı "Hükümet icraatları" konulu sunumunda, Türkiye'de 1990'lı yıllarda, siyasi istikrarsızlık, düşük büyüme ve işsizlik yaşandığını söyledi.

O yıllardan bugüne önemli değişimler yaşandığını ifade eden Şimşek, "Peki ne değişti Aslında bu son 10 yıldaki değişimin ana motoru siyasi istikrardır. Çünkü siyasi istikrar tek başına yetmez. Bir sürü ülke var, diktatörlerle yönetiliyor ama orada ekonomik başarı elde edilemiyor" diye konuştu.

Şimşek, demokraside doğru politikaların da olması gerektiğini, sadece güçlü iktidarın yetmeyeceğini dile getirerek, aynı zamanda politika çerçevesinin de doğru ve sağlıklı olması, yapısal reformun olması gerektiğini, bunların da beraberinde siyasi istikrarı getireceğini kaydetti.

Bakan Şimşek, bugün 2023 hedefleri ve 2071 vizyonu ve perspektifinden bahsediliyorsa bunu, siyasi istikrara borçlu olduklarını ifade etti.

Şimşek, reel olarak Türkiye'nin iç borcunda "doğru-düzgün" bir artış olmadığını söyledi.

Devletin dış borcuna da değinen Şimşek, "Biz dünyadan 44 milyar lira alacaklıyız devlet olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti hazinesi dünyadan alacaklı.

Böyle bir dönem var mı? Yok. En son ne zaman böyle bir şey olmuş Böyle bir şey olmamış ki. Türkiye'nin devletin net dış borcu eksi 44,44 milyar lira" şeklinde konuştu.

'Avrupa'nın yapamadığını yaptık'

Bakan Şimşek, 2002 yılında Türkiye'nin milli gelirinde yüzde 11'lik genel devlet açığı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Büyük bir açık. Aslında o bankaların bilançolarındaki açıkları dikkate alırsanız açık çok çok daha farklıydı 2000'li yılların başında. Kriz öncesi sıfırlara kadar indirdik, krizle birlikte bir fırlama var. Tekrar sıfırlara doğru indi, tekrar yüzde 1'lere doğru inmiş durumda ama Avrupa'nın sağlayamadığı Maastricht kriterlerini biz sağlamış durumdayız."