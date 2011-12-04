-Şimşek: Cari açıkta daralma bekliyoruz ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TL'nin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesi, iç talebi yavaşlatma yönündeki adımların ithalatı azaltması, petrol ve doğalgaz fiyatlarında geçen yıl olduğu gibi bir yükselme beklentisinin bulunmaması nedeniyle önümüzdeki cari açıkta bir daralma beklediklerini bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programında, Avrupa'daki ekonomik kriz ve bu krizin Türkiye'ye yansıması ve diğer ekonomi konularında değerlendirmelerde bulundu. Şu anda Avrupa'daki ekonomik krizin, 1930'larda yaşanan krizin modern bir versiyonu denilebileceğini ifade eden Şimşek, ''Şu anda Avrupa'nın içinde bulunduğu durum, Türkiye'nin 2001'deki uçurumun eşiğine geldiği durumdan daha kötü. Ciddi bir sıkıntı var'' dedi. Avro bölgesinde 17 tane ülke bulunduğunu, bu ülkelerin tek bir para birimi ve tek merkez bankası bulunduğunu, fakat 17 ayrı hükümet, 17 ayrı meclis, yüzlerce siyasi parti ve her ülkenin kendine göre maliye politikası bulunduğunu, hal böyle olunca ülkelerin çok ciddi açık verdiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik temellerinin çok sağlam ve siyaseten iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Şimşek, fakat AB'deki krizin derinleşmesi halinde Türkiye'nin de etkileneceğini söyledi. AB ile Türkiye'nin ciddi bağları bulunduğunu, Türkiye'nin ihracatının yüzde 46,47'sinin AB'ye olduğunu kaydeden Maliye Bakanı, bundan 5-6 sene önce bu ihracat rakamının çok daha yüksek olduğunu ve ihracatın yüzde 57'sinin AB ülkelerine yapıldığını ifade etti. Türkiye'nin Arap, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihracatının artmasıyla AB'ye ihracatının oransal olarak azaldığını belirten Şimşek, ''Yani AB çok kötü bir dönemden geçerken, biz zamanında eksen kayması yapmışız. Espri yapıyorum tabii. Bu kayma, AB'den gelen bu fırtınanın etkisini nispeten azaltıcı bir faktör. Ama ortadan kaldırmıyor, çünkü AB bizim ihracatın neredeyse yarısına yakınına tekabül ediyor'' diye konuştu. Bakan Şimşek, Avrupa'da iç talepteki daralmanın Türkiye'nin imalat sanayinde üretim azalması anlamına geldiğini söyledi. İkinci önemli noktanın küresel doğrudan yatırımların yüzde 80'inin Avrupa'dan gelmesi, üçüncüsünün de ''kötümserliğin bulaşıcı'' olması olduğunu kaydeden Şimşek, Avrupa'da böyle bir fırtına yaşanırken, böyle bir deprem yaşanırken, böyle bir yangın varken bunun psikolojinin çok önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en büyük sorunun cari açık olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Şimşek, cari açığın şu anda milli gelirin yüzde 10'u kadar olduğunu, bunun da çok ciddi bir düzey olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönem 3 faktörden dolayı cari açığın azalmasını beklediklerini belirten Maliye Bakanı, bunun birincinin ''kur'' yani TL'nin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesi, ikincisinin iç talebi yavaşlatma yönünde atılan adımlar ve üçüncünün de petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüksek artışların beklenmemesi olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, ''Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin cari açığında bir daralma bekliyoruz'' dedi.