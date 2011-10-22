-Şimşek: ''Bütün vatandaşlarımız birinci sınıf'' BATMAN (A.A) - 22.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Biz bütün vatandaşlarımızı birinci sınıf vatandaş olarak görüyoruz, öyle kucaklıyoruz'' dedi. Sason ilçe girişinde Batman Valisi Ahmet Turhan, Sason Kaymakamı Bahadır Yörük ve Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan tarafından karşılanan Şimşek, Kaymakamlığa geçerek, Kaymakam Bahadır Yörük'ten ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra ilçe merkezinde yürüyen Şimşek, esnafla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Sason Belediyesi tarafından yaptırılan parkı gezen Bakan Şimşek, Belediye Başkanı Arslan'a parktaki eksiklikleri söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir çayhanede oturan Bakan Şimşek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Daha sonra Sason Belediyesi'ne geçen Şimşek, Belediye Başkanı Arslan'dan ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Şimşek, Sason Belediye Başkanı Muzaffer Aslan'ı makamında ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin birlik ve beraberlik içinde olarak terör örgütüne hiçbir şekilde imkan sağlamamasını isteyerek, Türkiye'de gerek Kürt konusunda, gerekse diğer konularda bir inkar politikası olmadığını, inkar ve ret siyasetine son verdiklerini, asimilasyonu kesinlikle reddettiklerini, tam aksine herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu belirtti. -''Vatandaşlar bu tuzağa düşmez''- Terör örgütünün vatandaşları birbirine kırdırmak istediğini, ancak bu tuzağa vatandaşların asla düşmeyeceğini kaydeden Şimşek, şöyle dedi: ''Türkiye büyük bir devlettir, bu sıkıntıları mutlaka aşacaktır. Bizim için önemli olan birliğimiz, beraberliğimiz kardeşliğimizdir. İslam'da etnik milliyetçilik yoktur. Dolayısıyla ırkçılık için yapılan bir mücadele hak mücadelesi değildir. Biz bütün vatandaşlarımızı birinci sınıf vatandaş olarak görüyoruz, öyle kucaklıyoruz. Ben Kürt kökenli bir Türk vatandaşıyım. Bugün neyimiz eksik. Varsa bir eksiklik, demokratik sistem içerisinde, bu eksikliklerimizi gidermeye çalıştık ve çalışacağız. Bu bölgemiz tabii ki daha iyi eğitime, daha çok iş ve aşa ihtiyacı var. Aynı zamanda Türkiye'nin tamamında daha ileri demokrasi daha çok hak ve özgürlük ve herkesin beraber rahatça kardeşçe yaşayacağı daha büyük bir ülke ülküsüyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Aziz milletimiz olup bitenleri çok iyi biliyor. Ben bu bölgedeki kardeşlerimizin de bu cinayet örgütünün yaptıklarını tasvip etmediklerini çok iyi biliyorum. Bunları tasvip etmek demek, aynı zamanda bu, suç örgütünün günahlarına ortak olmak demektir. Yaptıkları bu zulme ortak olmak demektir. Bu zulmü kime yapıyorlar, buradaki Kürt kardeşlerimize yapıyorlar. Bugün okullarımızda eğer eğitimde bir aksama söz konusuysa bunun sorumlusu hükümet değil. Çünkü hükümet olarak, her köyümüze okul ve alt yapı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğer bugün iş makineleri yakılıyorsa, kimin iş makinelerini yakıyorlar. Buradaki Kürt kardeşlerimizin iş makinelerini yakıyorlar. İşverenlerin makinelerini yakıyorlar. Kimin okulunu yakıyorlar, bizim buradaki kardeşlerimizin okulunu yakıyorlar. Aslında burada yapılanlar aleni, hiçbir şeyi tasvip etmek mümkün değil. Ben bu bölgedeki Kürt vatandaşlarımızın özellikle bu hususu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Ve hiçbir şekilde destek verilmemesi lazım. Bunlara destek demek bunların günahlarına ortak olmak demektir.'' -''Haklı gerekçe yok''- Şimşek, Türkiye'nin bu sıkıntıları aşacağını, teröristle mücadeleyi güvenlik güçlerinin en iyi şekilde yaptıklarını, çalışmaların büyük bir uyum içerisinde yürütüldüğünü ve en küçük bir eksiklik olmadığını kaydederek, bu mücadeleden başarıyla çıkılacağını ve bundan da kimsenin tereddütü olmamasını istedi. Terörle mücadelenin genel anlamda çok kapsamlı olduğunu, bu konuda herkese iş düştüğünü ve milletin bunu başaracağına inandığını söyledi. ''Çünkü orada bir dava yok, haklı bir gerekçe yok. Varsa bir hak hukuk arayışı bunu ne yaparsınız demokratik sistem içerisinde yaparsınız. Bunu masum vatandaşları katlederek yapmazsınız. Hiçbir örgüt zulmederek bir topluma huzur ve refah getiremez. Bu konu vatandaşımız tarafından iyi anlaşıldığı ölçüde ben inanıyorum ki başarısız olacaklardır. Ben inanıyorum ki Batmanlı hemşehrilerimiz Sasonlu hemşehrilerimiz bunu çok iyi görüyorlar, bunların birer taşeron olduklarını, birer maşa olduklarını ve ortaya attıkları iddialarında da haklı olmadıklarını görüyorlar'' diyen Şimşek, Türkiye'de çok güzel hizmetler olduğunu, sadece fiziki altyapı, eğitimi ve sağlık imkanlarının genişletilmediğini, bu ülkenin daha çok demokrasi, daha ileri demokrasiyle dünyanın birinci sınıf ülkeleri arasında olması için ne gerekiyorsa yapıldığını, Türkiye'nin bugün Avrupa'nın birçok ülkesinden eksiği olmadığını, fazlası olduğunu söyledi. Şimşek, Türkiye'nin yükseldiği, geliştiği dönemlerde birilerinin terör örgütünü kullandığını ifade ederek şöyle dedi: ''Yani taşeron derken bunları kastediyorum. Bugün kendi basın organlarına baktığınız zaman kendileri söylüyorlar. Öldürülen teröristlerin künyesini veriyorlar. Kendilerine göre 7 terörist öldürülmüşse 5'i Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğmamış. Bunların taşeron olduğunun güzel bir ifadesidir. Biz bütün bu sıkıntıları aşacağız. Terör örgütü bu yaptıklarıyla daha çok zemin kaybedecek.''