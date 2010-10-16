T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Şimşek: Bütçe açığı 21.3 milyar TL'ye geriledi

Maliye Bakanı, 2010 yılının ilk dokuz ayında bütçe açığının 21.3 milyar TL ile 2009'a göre yüzde 50 azaldığını söyledi.

16 Ekim 2010 03:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarının, Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında da yüzde 4, denge tazminatının da 80 lira artırılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Şimşek, 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13,7 oranında artış yapılmış olacağını belirtti. Maliye Bakanı, aile yardımı ödeniğinin de bir yenilik olarak 2011’de sözleşmeli personele de verilmeye başlanacağını bildirdi. 'Bankalar uygun görürse kredi kartı borçları da yeniden yapılandırma kapsamına girer' diyen Şimşek, 2011'de devlete 70 bin memur alınacağını açıklayan Şimşek vergilerde artış olmayacağını da söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe giderlerinin 312,5 milyar lira, bütçe gelirlerinin 279 milyar lira, bütçe açığının 33,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın da 14 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi. Şimşek 2010 yılında 9 aylık vergi gelirlerimiz yüzde 23 arttığını 2010 yılı bütçe açığının 44.2 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngürüyordüklerini söyledi.

Giderlerimizin 297 milyar TL, gelirlerimizin 258.8 milyar TL olmasını bekliyoruz diyen Şimşek buna göre bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 4 olarak gerçekleşmesi öngörüldüğünü dile getirdi.

Şimşek şöyle devam etti; "Mali olarak 2010 yılı performansı çok iyi görünüyor. Bu performans bağlı olarak yatırımlar için 11 milyar TL ek kaynak ayırdık.

-2011-2013 mali plan dönem hedeflerimizi ise şöyle özetleyebilirim, Avrupa ile kıyaslandığında genel kamu açığı yüzde 1.1 olarak bekleniyor. 2011 yılı açık beklentisi oldukça düşük gördüğünüz gibi.

-2011 bir seçim yılı tabii ki biz de bu rakamları tutturmaya kararlıyız.

-Sırasıyla yıllara göre rakam verirsek 2011 için açık beklentisi %1.2, 2012 için %1.5, 2013 için %1.7.

-Türkiye, dünyadaki ekonomik kriz döneminde borcunu gelirine oranla düşüren nadir ülkelerden biri oldu.

-Bizim öncelikli hedeflerimiz büyümeyi ve yatırımları arttırmak ve kayıtdışını azaltmak.

"Maastricht kriterlerini tutturacak 2-3 ülkeden biri olacağız"

Önümüzdeki yıla dair mali planları ile ilgili Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Maastricht kriterlerini tutturacak 2-3 ülkeden biri olacağız. Türkiye bütçe performansı olarak olumlu ayrışmaya devam edecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24