-ŞİMŞEK: ''BOŞ VAATLER BORÇ BATAĞINA SOKAR'' ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Ana muhalefetin seçim öncesi ortaya koyduğu boş vaatlerin bir kısmı dahi gerçekleştirme yönünde adım atılırsa bu ülke çok çok daha geriye gider. 2001'de olduğu gibi uçurumun eşiğine, borç batağının içine girer'' dedi. Şimşek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen ''2. Yerel Yönetimler Sempozyumu''nda yaptığı konuşmada, belediyelere, ''maaş bürosu, istihdam bürosu'' olmaktan çıkmaları ricasında bulunarak, ''Onu bize bırakın'' dedi. Geçen sene AK Parti hükümeti olarak 1 milyon 214 bin vatandaşa iş bulduklarını ifade eden Şimşek, ''Avrupa'da 27 ülke var. Avrupa'da yaratılan istihdamdan daha fazla bu ülkede tek başına istihdam biz yaratmışız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 'istihdamsız büyüme...' Nasıl istihdamsız büyüme? 1 milyon 214 bin vatandaşımıza 2010 yılında iş bulmuşuz, bu istihdamsız büyümeymiş. Doğrusu insan şaşırıyor kalıyor'' diye konuştu. Türkiye'nin, istihdamın, güvenin korunması, rasyonel bir zeminde bütçenin ve hesapların devam ettirilmesi halinde 2023 hedeflerine çok rahat ve arayı çok güçlü bir şekilde kapatarak ulaşacağını belirten Şimşek, ''Ama ana muhalefetin şu seçim öncesi ortaya koyduğu boş vaatlerin bir kısmı dahi gerçekleştirme yönünde adım atılırsa bu ülke çok çok daha geriye gider. 2001'de olduğu gibi uçurumun eşiğine, batağın içine yani bir borç batağının içine girer'' şeklinde konuştu. -''BELEDİYELER ARASINDA SİYASİ AYRIM YAPMADIK''- Şimşek, hükümetleri döneminde belediyeler arasında siyasi ayrım yapmadıklarını belirterek, ''Bütün belediyelere, kanun çerçevesinde birtakım kriterlere göre hak ettikleri kaynağı zamanında hiçbir parti ayrımı gözetmeden aktarıyoruz'' dedi. Kendilerinden önce durumun böyle olmadığını ifade eden Şimşek, ''Siyasi davranılmış, belediyeler arasında ayrım yapılmıştı. Biz buna son verdik'' dedi. AK Parti belediyelerine bakıldığında, şehirlerin çehresinin ne kadar güçlü bir şekilde değiştiğinin, hizmet kalitesinin ne kadar arttığının görüldüğünü belirten Şimşek, bu dönemde belediyeler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını, belediye başkanlarının başarısının önemli ölçüde yaklaşımları ve vizyonlarının bir ürünü olarak görülmesi gerektiğini söyledi.