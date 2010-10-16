-ŞİMŞEK: BAYRAM, RESEPSİYONLA GÖLGELENMESİN İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - CHP İstanbul Başkanı Berhan Şimşek, ülkenin vatan olma, devlet olma, bayrak olma günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, resepsiyonlarla gölgelenmemesini istedi. Şimşek, gazeteci-yazar Deniz Som için Şişli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, resepsiyon meselesini ''8 yıldır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelemek için uygulanan bir netice'' olarak gördüğünü söyledi. Cumhuriyet Bayramı'nı 8 yıldır Çankaya resepsiyonu gölgesi altında kutlayamadıklarını ifade eden Şimşek, ''Bıraksınlar, bu ülkenin vatan olma, devlet olma, bayrak olma gününü bu resepsiyonlarla gölgelemesinler. 'Cumhuriyet Halk Partisi gidecek mi, gitmeyecek mi?' Bunu kararını arkadaşlarım süreç içerisinde cevapladı. Bir değişiklik olacaksa bu karar kamuoyuna duyurulur. Burada benim canımı yakan, acı duyduğum, ülkenin kurtuluş bayramını yaşatmıyorlar. Kendi minderlerine çekerek CHP'yi yaşatmamayı istiyorlar. Bizim için minder yoktur, vatan vardır. Vatan da 778 bin kilometrekaredir; Çankaya da onun içinde bir semboldür. Bazen yakışanlar olur, bazen de yakışmayanlar ancak bizim sembolümüz olarak duruyor, bunu spekülasyonlarla yıpratmamak gerekir'' diye konuştu.