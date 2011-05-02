-ŞİMŞEK BAYİLERDEN FEDEKARLIK İSTEDİ ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de iç talebin çok güçlü olduğunu, mutlaka ve mutlaka bunun yavaşlatılması gerektiğini belirtirken, ''Para politikasına çalışması için gereken sürenin verilmesini istiyoruz. Bunun çalışmadığı ortaya çıkarsa ki biz nispeten de olsa, az da olsa şu anda çalıştığını düşünüyoruz; biz diğer politika tedbirlerini devreye sokarız'' dedi. Şimşek, bir televizyon kanalında katıldığı bir programda, cari açık konusunda değerlendirmelerde bulunurken, cari açığın çok önemli bir sorun olduğunu, bu sorunu ciddiye aldıklarını söyledi. Cari açığın bir çok boyutu olduğuna işaret eden Şimşek, bunlardan en önemlisinin enerji fiyatları olduğunu kaydetti. Bugün Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı, uluslararası enerji fiyatlarının da son 8,5 yılda 4-5 kat arttığını söyledi. Türkiye'nin 2002 yılında toplam enerji ithalatı 9,5 milyar dolarken, ithalatın bu sene 50 milyar doları bulmasının muhtemel olduğunu belirten Şimşek, bu konuda yapılabileceklerin kısa vadede sınırı olduğunu, Türkiye'de kimsenin enerjinin subvanse edildiğini iddia edemeyeceğini bildirdi. Politika anlamında kendilerinin bu konuda bir eksikliklerinin, gevşekliklerinin olmadığını ifade eden Şimşek, ancak bir an önce Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarının harekete geçirmesi, enerji verimliliğini artırması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin 2008-2009 döneminde önce kapatma davası, sonra küresel kriz nedeniyle iç tüketimin azaldığını, tüketimlerin ertelendiğini anlatan Şimşek, kriz sonrasında ise Türkiye'nin büyük bir stres testinden başarılı bir şekilde geçtiğini ve ertelenen talebin birdenbire çok ciddi bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti. Cari açıkta etkili bir başka unsurun da ihracat yapılan ülkelerin iç taleplerinin zayıflığı olduğunu işaret eden Şimşek, son dönemde Türkiye'de kamu finansman dengelerindeki iyileşme, ortaya konulan orta vadeli programın başarılı olması nedeniyle risk priminin, faizlerin, enflasyonun düştüğünü, böylece kredi imkanlarının arttığını bildirdi. Maliye Bakanı Şimşek, şöyle devam etti: ''Burada ne yapmamız lazım. İç talep çok güçlü, mutlaka ve mutlaka bunun yavaşlatılması lazım. Maliye politikasında hakikaten sabırlı olmak lazım. Bütçe açığı azalıyor. Bizim şu ana kadar tedbir almamamızın tek sebebi var. Para Politikası gecikmeli çalışıyor. Para politikasının tedbirlerinin etkisi gecikmeli oluyor. Para politikası çok etkin bir şekilde çalışmadığı 6 aylık süre sonunda ortaya çıkarsa, Maliye politikası tedbirleri gelir amaçlı değil ama cari açığı kontrol altına alma amaçlı devreye girer. Eğer makro dengeleri korumak için, makro ekonomik istikrarı korumak için, ihtiyati anlamda tedbir almamız gerekirse, bunu tabi Ekonomi Koordinasyon Kurulunda, Bakanlar Kurulunda tartışırız gereğini yerine getiririz. Para Politikasına çalışması için gereken sürenin verilmesini istiyoruz. Elimizde bir problem var. O probleme ilişkin Para Politikası devreye girmiş durumda, Para Politikası gecikmeli çalışıyor buna müsaade etmemiz lazım. Bunun çalışmadığı ortaya çıkarsa ki biz nispeten de olsa, az da olsa şu anda çalıştığını düşünüyoruz, biz diğer politika tedbirlerini devreye sokarız.'' -''GELEN GELİRLERİ TASARRUF EDİYORUZ''- Türkiye'de cari açığın öngörülemeyen seviyelere ulaştığına dikkati çeken Şimşek, ama bugün uluslararası piyasalarda ve içeride Türkiye'ye yönelik, bir kaygı, panik yoksa, bunun hükümetin verdiği güvenden, bu işi yönettiğine dair inançtan kaynaklandığını söyledi. Kamu harcamalarını kontrol altında tuttuklarını vurgulayan Şimşek, gelen gelirleri de tasarruf ettiklerini ifade etti. Kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin bir soru üzerine de Bakan Şimşek, derecelendirme kuruluşlarının çalışma tarzları ve performanslarının ciddi bir şekilde eleştiriye açık olduğunu söyledi. Şimşek, kendilerinin bununla uğraşmadığını belirterek, Türkiye'nin temellerini sağlamlaştırmak için beşeri sermayesine, eğitime, altyapıya, AR-GE'ye yatırım yaptıklarını, ülkenin özel sektör dinamizmini kullanmaya başladıklarını, cari açığını azaltmak için teşvik sistemini yeniden kurguladıklarını kaydetti. Bakan Şimşek, ''Biz birinci sınıf temel hak ve özgürlükleri arkasından da güçlü bir ekonomiyi ortaya koyalım, eninde sonunda hak ettiğimiz notu verecekler'' diye konuştu. -'İMKAN OLSA ÖNCELİĞİM İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ VERGİLERİ AZALTMAK OLUR'' Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergilerin yüksekliğine ilişkin muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Bakan Şimşek, kendi dönemlerinde akaryakıt üzerindeki vergi yükünün artmadığını, aksine azaldığını söyledi. Muhalefetin eleştirdiği gibi pırlantada KDV olmadığı konusunun ise tamamen ''uydurma'' olduğunu belirten Şimşek, burada malzemeden değil, nihai üründen vergi alındığını bildirdi. Kendilerinin vatandaşın vergi yükünü artırmadıklarını, bütün alanlarda vergileri azalttıklarını ifade eden Şimşek, ancak bazı alanlarda gerçekten vergilerin yüksek olduğunu, akaryakıt ürünlerinde de vergi yükünün yüksek olduğunu kaydetti. Şimşek, ''Akaryakıt ürünlerindeki vergi yükü yüksek mi? Yüksek, Bizim dönemimizde artmış mı? Hayır. Bizim dönemimizde azaldı. İmkanlar olsa vergi yükünü nereden azaltırım, benim önceliğim yine istihdam olur. İstihdam üzerindeki vergi yükü olur. Çünkü kayıtdışılığı azaltmamız, istihdamı artırmamız lazım'' dedi. -TABAN FİYAT ÖNERİSİ- Bayilerin akaryakıtta taban fiyat uygulamasına isteğine ilişkin olarak da Bakan Şimşek, dünyada petrol fiyatlarının bugün 120 dolarlar düzeyine geldiğini, burada ciddi bir fatura ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Akaryakıt fiyatlarında vergi olduğunu ancak bunun yanı sıra bayinin, rafinerinin, distribütörün karı olduğunu anlatan Şimşek, şöyle devam etti: ''Herkes bu karlardan bir miktar fedakarlık yapsın. Bazı karlar da Avrupa'dan çok çok daha fazla, Türkiye'de akaryakıt sektöründe çalışanların karları çok yüksek. Biz vergiden fedakarlık yaptık, vergi yükünü azalttık, sabit tutuk, artırmadık ama onların karları artmaya devam ediyor çünkü fiyata oran olarak sürekli artıyor. Herkes biraz fedakarlık yapacak. 74 milyon vatandaşımıza nefes aldırmak mı istiyoruz o zaman herkes biraz fedakarlık yapsın. Ki bizim sektörden istediğimiz ahım şahım bir fedakarlık değil. Sadece fiyatlar artarken, karlarını, sabit tutsunlar. Çünkü marjları çok yüksek.''