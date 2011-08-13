-Şimşek: Başarımızın nedeni güven ve istikrar BATMAN (A.A) - 13.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki güven ve istikrarın hiç bir yerde olmadığını belirterek, ''Başarımızın ardındaki iki sihirli kelime, güven ve istikrardır'' dedi. Şimşek, Batman'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu. Temasları kapsamında Batman Genç İşadamları Derneği (BAGİAD) üyelerine hitap eden Maliye Bakanı, DPT'nin Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Batman'da 2.600 öğrencinin katıldığı ''Daha Güzel Yarınlara Projesi'' töreninde de ailelere ''Çocuklarımıza sahip çıkalım'' çağrısında bulundu. Şimşek, bu etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, küresel piyasalarda Türkiye'ye de sirayet eden ciddi bir dalgalanma ile karşı karşıya bulunulduğunu, bunun da global ekonomide daralma endişesi yarattığını söyledi. Avrupa'nın bazı ülkelerinde çok ciddi bir borç stoku sorunu yaşandığını kaydeden Şimşek, bu durumun dünya ekonomisi için kırılganlık kaynağı olduğunu vurguladı. Dünyada olup biten herşeyin Türkiye'yi de ilgilendirdiğine dikkati çeken Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ''Etrafımızda büyük bir sorun varsa bunun diğer ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de yansımaları olacaktır. Ancak Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde makro ekonomik açıdan çok güçlü hale getirildi. Kamu borç stokunu, bütçe açıklarını azalttık. Türkiye, dünyanın cebelleştiği en önemli sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip. Türkiye'de bankacılık sektörü de çok güçlü. Avrupa'nın geçen yıl yaptığı stres testlerini biz yıllar önce gerçekleştirdik. Bu sorunlar karşısında Türkiye'yi bu kadar başarılı kılan en önemli faktör siyasi istikrardır. Türkiye'de güçlü bir hükümet var. Bir seçim dönemi geçirdik, ama popülizm yapmadık, vatandaşı kandırmadık. Bazı kesimler, seçimden sonra vatandaşa fatura çıkacağından bahsediyordu. Hani nerede o fatura? 2008 küresel krizinin faturasını da vatandaşa çıkarmadık. Memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik. Ulaştırmaya, sağlığa, eğitime yatırım yapmaya devam ettik. Bunları da küresel kriz döneminde yaptık. Büyük düşünülmeli, büyük resme bakılmalı. Başarımızın ardındaki 2 sihirli kelime güven ve istikrardır. Dünya ekonomisinde bu kadar sıkıntının yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin idaresinin bir partinin elinde olması, istikrarın sürmesi bugün Türkiye için çok önemli bir faktördür.'' -Piyasalar neden ikna olmuyor?- ABD'de Başkan Barack Obama'nın istediği ekonomik programı kabul ettiremediğini ifade eden Şimşek, ABD'nin tarihinde ilk defa kredi notu düşüşü yaşadığını hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin komşularının kredi notlarının da 4-5 kademe düştüğünü, ama bu süreçte Türkiye'nin kredi notunun 4 kademe yükseldiğini dile getirdi. Şimşek, ''Bizdeki istikrar ve güven hiçbir yerde yok. Paketler açıklanıyor ama güven vermediği için piyasalar ikna olmuyor'' dedi. Maliye Bakanı, altın fiyatlarında ciddi bir zıplama görüldüğüne de işaret ederek, ''Uluslararası yatırımcılar dolara ve avro'ya güvenmiyor. Borsada para tutmak da eskisi kadar cazip bulunmuyor. Bu nedenle de altına talep kayması var'' diye konuştu. -''Eğitime çok büyük kaynak ayıracağız''- Maliye Bakanı Şimşek, uygulamaya koydukları Sosyal Destek Projeleriyle de hem çocuklara eğitim verildiğini, onların bilgi ve becerilerinin artırıldığını, hem de çocuklara çeşitli sosyal imkanlar sağlandığını ifade etti. Çocukların yarına umutla bakmasının önemine dikkati çeken Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ''Çocuklarımızın hayata hazırlıklı olmaları çok önemli. Dünya ile rekabet edeceksek iyi bir eğitime ihtiyacımız var. 2012'de eğitime yine çok büyük tutarda kaynak ayıracağız. Batmanlı çocuklar da bizim gibi okuyacak ve bu güzel ülkeye hizmet edecek. Çocuklarımıza sahip çıkalım, onlara destek olalım. Çocuklarımızı kötü faaliyet ve alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım.''