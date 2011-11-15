-Şimşek: Avrupa, Türkiye'yi örnek almalı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa ekonomisinin krizden kurtulması için Türkiye'yi örnek alması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik krizden, güçlü ekonomik reformların yapılması ve farklı iş kollarının açılmasıyla çıktığını kaydetti. Bakan Şimşek, Global Coalition For Efficient Logictics (GCEL) ile Arap Bankaları Birliğinin düzenlediği ''Humawealth Etkinliği'' toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini belirterek, Türkiye'yi bu krizin uzağında tutmak için yeni çözüm yolları ürettiklerini ifade etti. Avrupa ekonomisinin şu an itibariyle iyi bir dönemden geçmediğine değinen Şimşek, ''Avrupa'da yaşanan ekonomik krizin yansımaları tabi ki olacaktır. Bu krizden dünya ekonomisinin etkileneceği gibi Türkiye ekonomisinin de etkilenmemesi kaçınılmazdır. Çünkü Türkiye de Avrupa Birliği ülkeleri ile sıkı ticari ilişkiler içerisindedir'' diye konuştu. Avro Bölgesi'nin Türkiye'nin yaklaşık yarı ihracatını ve yüzde 80'e yakın ithalatını karşıladığını ifade eden Şimşek, yüzde 60'a yakının da turizm sektörünü ilgilendirdiğini söyledi. Türkiye olarak Avrupa ekonomisinin bu ekonomik krizden en kısa zamanda kurtulacağını umduklarını belirten Şimşek, Avrupa'nın dünya ekonomisinin motoru konumunda olduğunu kaydetti. Türkiye'nin özellikle son 10 yılda Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi Arap ülkeleriyle de ticari ilişkilerine önem verdiğine değinen Mehmet Şimşek, genç nüfusa sahip Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkeleriyle de geleceğe yönelik yatırımlara ağırlık verdiğini ifade etti. Gelişen Türkiye ekonomisinin Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine açıldığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: ''Türkiye komşu başta komşu ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle çok güçlü bir ilişki içerisindedir. Bunu hem kültürel anlamda, hem tarihsel anlamda, hem de ticari anlamda ele almak gerekir. Türkiye'nin son yıllarda Afrika ile yapılan ticaret hacmini iki katından daha fazla artırdı. Gelişmiş ülkelerle olan ilişkilerine önem verdi.'' ''Avrupa ekonomisi krizden kurtulmak için Türkiye'yi örnek almalı'' diyen Şimşek, Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik krizden güçlü ekonomik reformların yapılması ve farklı iş kollarının açılmasıyla çıktığını kaydetti. Son 4 yılda Türkiye'de 4 milyondan fazla iş olanağı sağlandığına dikkati çeken Şimşek, aynı dönemde 27 üyesi olan Avrupa Birliği ülkelerinin 1 milyon 600 bin iş istihdamı sağladığını ifade etti. Türkiye'de son dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 9,6'lara gerilediğini belirten Şimşek, ''Kriz öncesi yüzde 10'ların üzerinde olan işsizlik oranı Avrupa ekonomisinin kriz yaşadığı dönemde dahi yüzde 10'un altına indi. Avrupa'da ve Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerden Türkiye olumlu veya olumsuz şekilde etkileniyor. 2008-2009 yıllarında yaşanan global ekonomik kriz İkinci Dünya savaşından sonra dünya ekonomisini etkileyen en olumsuz gelişmedir'' dedi.