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Dünya

Şimşek: Avrupa cesur kararlar almalı KİEL (A.A)

07 Ekim 2011 01:03

-Şimşek: Avrupa cesur kararlar almalı KİEL (A.A) - 06.10.2011 - Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Kiel kentinde düzenlenen 4. Global Ekonomik Sempozyumu sona erdi. Sempozyumun kapanış oturumunda konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa'nın ekonomik krizden çıkması için cesur kararlar alması gerektiğini söyledi. Avrupa'da krizin önlenmesi konusundaki çabalarda, birçok üye ülkenin parlamentolarının onayına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Şimşek, ''Avrupa cesur kararlar almalı. Krizin üstesinden gelinmesi için hızlı ve cesur kararlar alınıp, bunların uygulanması gerekiyor. Bunu da ayrıca halka açıklaması gerekiyor'' dedi. Şimşek, moderatörlüğü yapan BBC News'dan Declan Anchor'un ''Türkiye, Avrupa'daki ekonomik krize rağmen yine de Avrupa Birliği'ne girmek istiyor mu?'' yönündeki sorusuna ''Tabii ki girmeli'' şeklinde yanıt verdi. Afrika'daki yaşam standartları konusundaki soruya da Bakan Şimşek şu cevabı verdi: ''Afrika ülkelerinde insana, eğitime ve araştırma-geliştirmeye yatırım yapılmalı ve bu yatırım ortamları iyileştirilmeli. Zayıf hükümetler ve yolsuzluklar önlenmeli. Bunlar yapılamayacak önlemler değil. Bu yapıldığı takdirde söz konusu ülkelerin milli gelirini artıracağına ve yaşam standartlarını yükselteceklerine inanıyorum''.  Sempozyuma Bakan Şimşek'in yanı sıra Deutsche Telekom AG CEO'su Rene Obermann, Avrupa İmar ve Kalkınma Başkanı Thomas Mirow, Petrobras'ın Başkanı ve CEO'su (Brezilya) Jose Sergio Gabrielli de Azevedo konuşmacı olarak katıldı. Panelden sonra karayoluyla Hamburg'a hareket eden Bakan Şimşek'in, buradan uçakla Stuttgart'a geçeceği daha sonra da Stuttgart üzerinden İstanbul'a döneceği bildirildi.

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