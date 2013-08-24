Şimşek: Apartman aidatlarına kadar tüm para hareketlerinizi takip ediyoruz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devrin değiştiğini belirterek, “Nereye uçtuğunuzdan, apartman aidatınıza kadar tüm para hareketlerinizi biliyoruz. Bir gün önüne de koyacağız” dedi. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Taraf gazetesinden Mehmet Baransu’nun “Çocuğunuza kadar fişledik itirafı” başlık haberi için de “Bakanlığımızın kayıtdışılıkla mücadelede asli görevlerine ilişkin bu uygulamaları fişleme ile bağdaştırmak, tam akıl tutulması yaşatacak nitelikte bir haber olup, esefle kınıyoruz” denildi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kimin nereye uçtuğunu, çocuğunun okul parasının, apartman aidatının ne olduğunu, bankalardaki para hareketlerini biliyoruz. Zaman içerisinde (bir gün) önüne de koyacağız. Devir değişiyor artık eski Maliye yok. Kayıt dışılıkla mücadelenin dozunu artırıyoruz. Vergi vermeyen, 76 milyondan hırsızlık yapanlardan hakkıyla vergi aldığımız zaman dolaylı vergiler de aşağı iner. Bu milletin lehinedir” dedi.

Yaklaşan seçimlerden Maliye'nin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine de Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman bütçe disiplininden yana tavır koyduğunu vurguladı.

e-faturada ertelenmeyecek

Bir TV programına katılan Bakan Şimşek, elektronik fatura uygulamasının ertelenmesi durumunun sorulması üzerine ise “Kesinlikle ertelemeyeceğiz. 5 dakikalık bir işlemden bahsediyoruz. Başvuru yapın, 2014’ün başından itibaren de ‘e-faturaya geçelim’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, Latin Amerika ülkelerinin bile bu sisteme 90’lı yıllarda geçtiğini bildirerek, bu durumun mükellef lehine olduğunu söyledi. İlk aşamada 30 bin mükellefi e-faturaya geçmede zorunlu tuttuklarını anımsatan Şimşek, “5 dakikalık işleri var, bu işten sakınmak için gazetelere bir şeyler söyleniyor. Açık ve net söylüyorum; ertelemeyeceğiz, müeyyideleri de uygulayacağız. Elektronik faturaya geçeceğiz, elektronik defter, arşiv ve denetime zamanla geçeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Serbest meslek kazançları

Bakan Şimşek, serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin de gelişmiş ülkelerde mükellefin, vergi kaçırmadığını kanıtlamakla mükellef olduğunu, Türkiye’de ise Maliyenin mükellefin vergi kaçırdığını kanıtlamakla sorumlu olduğunu ifade etti. Bu durumun işlerini çok zorlaştırdığını vurgulayan Şimşek, “Ben her serbest meslek erbabının kapısına bir tane müfettiş koyamam. Vatandaşımız bir hizmet veya mal aldığı zaman ödediği para da devletin payı olduğunu bilsin. Eğer biz herhangi bir serbest meslek erbabından mal aldığımızda bunu belgelendirirsek, o zaman sorun kalmıyor.”

Vatandaşın döviz borcu yok

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel krizin başında, vatandaşların dövizle borçlanmasını yasakladıklarını anımsatarak, dolayısıyla vatandaşın dövizle borcunun yok denilecek düzeyde olduğunu söyledi. Buna karşın, vatandaşın çok ciddi düzeyde döviz mevduatının olduğuna işaret eden Şimşek, dolayısıyla böyle bir yükselmede vatandaşın zararda olmadığını vurguladı. Şimşek, sonuç olarak, bu tabloya göre döviz fiyatlarının yükselmesinin vatandaşa etkisinin son derece sınırlı, hatta pozitif olduğunu ileri sürdü. Şimşek: “Döviz kurundaki yüzde 10’luk değişim, 1,5 puan olarak yansıyor enflasyona. Bu, şu demek; aslında geçmiş dönemlere kıyasladığımız zaman, dövizdeki hareketlerle enflasyondaki hareket arasındaki geçişkenlik yüzde 15’ler civarı, yani sınırlı. Eskiden, 90’lı yıllara giderseniz çok yüksekti. Dolayısıyla buradaki etki sınırlı olacak.”

Ortalık Fed yüzünden toz duman, atlatırız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayındaki toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından biraz tedirginlik olduğunu belirterek, “Ortalık biraz toz duman ama yatışınca Türkiye yine ön plana çıkacak, Türkiye’ye girişler (fon) tekrar güçlenecek. Çünkü gelecek Avrupa’da, Amerika’da değil, gelişmekte olan ülkelerde. Brezilya, Türkiye, Hindistan, Çin ve Rusya’da, bu değişmedi” diye konuştu. Şimşek, Fed’in politikasındaki değişikliğin bir kriz değil, sadece varlıkların yeniden fiyatlandırılmasının bir süreci olduğunu ifade etti. Bazı analizlerde yanlış değerlendirmelerin yapıldığına işaret eden Şimşek, “Sanki gelişmekte olan ülkeler veya Türkiye, sürecin sonucunda bir krizle karşı karşıya kalacakmış gibi izlenim veriliyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Faizler, global likidite nedeniyle düşmüştü. Şimdi likiditenin azalmasıyla bir miktar yükseliş sürecine girdi. Bizi fonlama kanalıyla etkileyecek. Çünkü Türkiye’nin tasarruf oranları düşük, cari açığı var. Türkiye çok büyük küresel krizleri atlatmış bir ülke, bunun da üstesinden rahat bir şekilde gelecek.”

Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Maliye Bakanlığı, "Bakan Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ekonomi ile mücadele söylemlerinin, bir gazetenin ilk sayfasından (Çocuğunuza Kadar Fişledik İtirafı) şeklinde zorlama ve yakışıksız bir habercilikle tamamen hayali kurgu ile çarpıtıldığını" bildirdi.



hurriyet.com.tr'de yer alan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Mehmet Baransu imzasıyla yayınlanan haberde, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ekonomiyle mücadele söylemlerinin, gazetenin ilk sayfasından (Çocuğunuza Kadar Fişledik İtirafı) şeklinde zorlama ve yakışıksız bir habercilikle tamamen hayali kurguyla çarpıtıldığı" ifade edilerek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2008 yılından bu yana kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele ettiği kaydedildi.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı" kapsamında elektronik uygulamaların yaygınlaştırılmasına önem verdiğine de dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"30 yıldır tüm dünya, elektronik uygulamaları başarıyla yürütürken ülkemiz de yeni yeni bu uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır. e-Bilet, e-Fatura, e-Devlet, vs. Bu uygulamalardaki amaç ise mükelleflerin devletine yükümlülüklerini daha rahat yerine getirmesi ve devletimizin de hizmetlerini mükellefin ayağına götürme çabasıdır. Dolayısıyla bu uygulamalar aynı zamanda Bakanlığımıza da mükelleflerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmemesine kontrol imkanı sağlamaktadır. Hal böyleyken, ülke ekonomisinin daha kayıtlı hale getirilmesini sağlayan elektronik uygulamalar başta olmak üzere, bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeleri Maliye Bakanlığı olarak uygulamaya geçirmek suretiyle ülkemizi ve Bakanlığımızı dünya uygulamalarına yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın kayıtdışılıkla mücadelede asli görevlerine ilişkin bu uygulamaları fişleme ile bağdaştırmak, tam akıl tutulması yaşatacak nitelikte bir haber olup, esefle kınıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu tarz art niyetli haberlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."