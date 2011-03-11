-ŞİMŞEK: 46 MİLYAR DOLAR VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKTI BATMAN (A.A) - 11.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de bir dönem bankaların hortumlandığını ve 46 milyar doların vatandaşların cebinden çıktığını söyleyerek, ''2008-2009 yılında son yüzyılın en büyük finansal krizi yaşandı. Türkiye'de bir tek banka batmadı'' dedi. Şimşek, MÜSİAD'ın Beyaz Şato'da düzenlediği gala yemeğinde yaptığı konuşmada, kalifiye eleman sorununu kökten çözmek için program uyguladıklarını ve geçen yıl bütün illerdeki iş adamlarından hangi elemana ihtiyaçları olduğunu sorduklarını ve bu kapsamda 187 bin kişiyi, 6 ay boyunca maaş vererek kurslara aldıklarını ifade etti. Şimşek şöyle dedi: ''Kalifiye eleman yetiştirdik. İş adamlarına, 'Bunlara iş verin' dedik. Bu vatandaşlarımız birer altın bileziğe sahip oldular. Bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyon vatandaşa genişletiyoruz. Bütün iş adamlarına diyoruz ki bu kardeşlerimizi istihdam ederseniz 4.5 yıl sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Büyük destekler var. İşte bütün olay bu. Muhalefetin anlayamadığı, öğrenemediği konu bu. Neden? Çünkü onlar halen eski kafa. Devletin zaten ciddi bir borç yükü var mı? Var. Ciddi bir bütçe açığı var mı? var. Nereden bulacaksınız daha fazla borç. Daha fazla borç bir çözüm değil. Taşıma su ile değirmen dönmez.'' Şimşek, krizin Türkiye'yi de etkilediğini ancak kalıcı tahribat yapmadığını, krizin faturasını işçi, memur, emekli ve esnafın ödemediğini söyledi. Şimşek, ''Bir büyükelçi, 'Kriz nedeniyle benim maaşım yüzde 15 azaldı' dedi. Bizden önce hükümetlerin ömrü 1.5 yıldan az. Bizden önce 57 hükümet gelmiş. Bunlar vizyon ile yarışabilir mi? Ne yapıyorlar, 'Herkese maaş bağlayacağız, herkesi kamuya alacağız, az gelişmiş yerlerde fabrika açacağız' diyorlar. Hakikaten bunlara inanıyor musunuz? Sovyet Rusyasında bunlar vardı. Bunlar Sovyetlerle birlikte tarihe karıştı. O sistem geride kaldı. 2 milyon taşeron işçi var. Bunların maaşı 30 katrilyon eder. Nereden bulacaklar. Bunlar seçim öncesi vaatler. Zaten vatandaş biliyor'' şeklinde konuştu. Şimşek, ana muhalefetin gündeme getirdiği ''aile sigortası''nın da içinin boş olduğunu, kaynağının olmadığını belirterek, şöyle devam etti: ''En iyi sahip çıkma istikrardır. Eğer burada 1 yıl boyunca istikrar ve barış devam ederse esas yoksullukla mücadele budur. Bunlar 2001 yılında Türkiye'yi iflasın eşiğine getirenlerdir. IMF borç para vermezse maaşları ödeyemezlerdi. 23.5 milyar dolardan aldık, 5.5 milyar dolara düşürdük. IMF'nin parasını veriyoruz. Türkiye geçen sene yüzde 8 civarında büyüdü. Avrupa ile arayı hızla kapattı. IMF'ye gerek kalmadan bunları biz başardık. Sürekli orada burada elimizde dosya var diyorlar. Bu memleketi biz bu soygunculardan kurtarmasaydık Türkiyede bugün bu kadar yol, hastane, okul yapılabilir miydi?''