Simona Halep de Avustralya'da üst tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı Simona Halep, 17 yaşındaki rakibi Destanee Aiava'yı 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 17 yaşındaki dünya 193 numarası Destanee Aiava karşılaştı. Oldukça zorlandığı ilk seti tie-break sonunda kazanan Halep, sonraki seti 6-1 alarak korttan 2-0 galip ayrıldı.

Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Veronica Cepede Royg'u, 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia, Carina Witthoeft'i, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta ise Madison Brengle'ı 2-0 yenerek 2. turun yolunu tuttu.

2016 şampiyonu Angelique Kerber, Anna-Lena Friedsam'ı 2-0 ile geçerek tur atladı. 2008 şampiyonu Maria Sharapova da dünya 48 numarası olarak geldiği turnuvadaki ilk maçında, Tatjana Maria'yı 2-0 mağlup etti.