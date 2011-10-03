Şimon Peres'in cami utancı!

T24 - Bir caminin kundaklandığı Arap köyünde giden İsrail Cumhurbaşkanı, saldırının üzerlerine büyük bir utanç yüklediğini söyledi.



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, bu sabahın erken saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki Arap köylerinden Tuba-Zangeriyye köyü caminin kundaklanmasına büyük tepki gösterdi.



Peres, yanında Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Dürzi toplumlarının dini liderleriyle birlikte camisi yakılan köyü ziyaret etti.



Peres, "korkunç bir saldırı" dediği olayın, kendisinde derin bir şok yarattığını söyledi.



Böyle bir hareketin yasadışı, ahlak dışı olduğunu, Yahudiliğin değerleriyle bağdaşmadığını söyleyen İsrail Cumhurbaşkanı, saldırının üzerlerine büyük bir utanç yüklediğini de dile getirdi.



Bugünün sadece Tuba-Zangeriyye köylüleri için değil, İsrail'deki tüm toplumlar için de zor bir gün olduğunu belirten Peres, "bu korkunç hareketi her lisanda şiddetle kınadığını" vurguladı.



Saldırıyı kınayarak, suçluların bir an önce yakalanması talimatını veren Başbakan Netanyahu da, "şok edici" olarak nitelendirdiği saldırının İsrail devletinde yeri olmadığını kaydetmişti. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da saldırının İsrail devletine zarar verdiğini vurgulamıştı.



Öte yandan, İsrail polisinin İslam'a ait kutsal mekanların bulunduğu yerlerde güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.







