-Şimon Peres Türkiye'yi övdü TEL AVİV (A.A) - 12.10.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Gilad Şalit'in serbest bırakılması için Türkiye'nin gösterdiği çabaları ve özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü. Peres, Başbakan Erdoğan'ın izlediği tutumun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirterek, "Her şeyi bir yana bıraktılar. İnsani boyutu siyasi boyuttan önde tuttular" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Peres, İsrail hükümetinin Gilad Şalit'in serbest bırakılması çalışmalarındaki temsilcisi David Meidan'ı kabulünde, Türkiye'nin Şalit'in serbest bırakılması sürecine yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti. Peres, "Başbakan Erdoğan'ın tutumu benim için çok güzel bir sürpriz oldu" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki diplomatik krize rağmen Türkiye'nin Gilad Şalit'e yaklaşımını "Her şeyi bir yana bıraktılar ve insani boyutu siyasi boyuttan önde tuttular" sözleriyle tarif etti ve "Bana bunun (Türk) istihbarat servislerine birlikte çalışma talimatı veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yapıldığı söylendi" diye konuştu.