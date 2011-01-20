T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞİMON PERES HAYAT ARKADAŞINI KAYBETTİ TEL AVİV (A.A)

20 Ocak 2011 16:40

-ŞİMON PERES HAYAT ARKADAŞINI KAYBETTİ TEL AVİV (A.A) - 20.01.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in eşi Sonya Peres (87), Tel Aviv'deki evinde öldü. Sonya Peres'in, muhtemelen uyuduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtiliyor.  1923'te Polonya'da doğan Sonya Peres, 1927'de ailesiyle birlikte Filistin'e göç etmiş, babası marangozluk ve öğretmenlik yapmıştı. Şimon Peres ile Sonya'nın o zamanlarda Ben Şemen'deki bir gençlik köyünde karşılaştıkları belirtiliyor. 1942'de İngiliz Ordusu'nda hastabakıcı olarak askerlik yapan Sonya, İsrail'den 100 dolayında hemşire ile birlikte Mısır'da bir hastanede görev yapmıştı. 1945'te evlenen Sonya ve Şimon Peres çiftinin 3 çocukları bulunuyor. Şimon Peres'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, Sonya Peres Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansına gitmemiş ve Tel Aviv'deki evlerinde yaşamayı tercih etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24