-ŞİMON PERES HAYAT ARKADAŞINI KAYBETTİ TEL AVİV (A.A) - 20.01.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in eşi Sonya Peres (87), Tel Aviv'deki evinde öldü. Sonya Peres'in, muhtemelen uyuduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtiliyor. 1923'te Polonya'da doğan Sonya Peres, 1927'de ailesiyle birlikte Filistin'e göç etmiş, babası marangozluk ve öğretmenlik yapmıştı. Şimon Peres ile Sonya'nın o zamanlarda Ben Şemen'deki bir gençlik köyünde karşılaştıkları belirtiliyor. 1942'de İngiliz Ordusu'nda hastabakıcı olarak askerlik yapan Sonya, İsrail'den 100 dolayında hemşire ile birlikte Mısır'da bir hastanede görev yapmıştı. 1945'te evlenen Sonya ve Şimon Peres çiftinin 3 çocukları bulunuyor. Şimon Peres'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, Sonya Peres Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansına gitmemiş ve Tel Aviv'deki evlerinde yaşamayı tercih etmişti.