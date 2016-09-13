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Dünya

Şimon Peres felç geçirdi!

Peres’in durumunun stabil olduğu öğrenildi

13 Eylül 2016 23:27

Reuters, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres felç geçirerek hastaneye kaldırıldığını, durumunun stabil olduğunu duyurdu. 

Peres'in sözcüsü Ayelet Frisch, eski cumhurbaşkanının bilincinin açık, durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Peres, kalp krizi geçirmişti

Peres, 15 Ocak 2016’da kalp krizi geçirdikten 10 gün sonra göğüs şikayetiyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı. 92 yaşındaki Peres'in operasyonla daralan bir damarı açılmıştı.

Peres kimdir?

İki kez başbakanlık yapan Peres, 2007-2014 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

Peres, Filistinlilerle imzalanan 1993 Oslo Barış Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle 1994 Nobel Barış Ödülü'nü almıştı. Peres bu ödülü, dönemin başbakanı Yitzak Rabin ve Filistin lideri Yaser Arafat'la paylaştı. Rabin, daha sonra suikasta uğradı.

Şimon Peres, 1996 seçimlerinde muhalefetteki Likud'un lideri Benyamin Netanyahu'ya yenildi.

1949'dan bugüne hemen her önemli makamda görev yapan Peres İsrail'in 1959'daki gizli nükleer programının mimarı.

Peres ilerleyen yaşına rağmen, aktif olarak çalışmaya devam etti, Peres Barış Merkezi aracılığıyla İsrail ile Filistinliler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulundu.

Erdoğan’dan Peres’e ‘one munite’ çıkışı

2009'da, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında 'one minute' tartışması yaşanmıştı.

'One minute'ten 7 yıl sonra

Peres, Davos Ekonomik Forumu'unda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'la yaşadığı 'one minute' kriziyle ilgili olarak 7 yıl sonra "Kalbimde iyi duygular var. Kırgınlıklarla zamanımı geçirmek istemiyorum. Geleceği değiştirebilmeniz için geçmişle boşanmanız şart. Hayal kurabilmelisiniz. Olan oldu, bitti, gitti" demişti. 

 

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