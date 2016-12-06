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Spor

Simon Kjaer, Inter'le görüştü

İtalyan kulübünün, Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi

06 Aralık 2016 12:05

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında transfer ettiği Simon Kjaer ile görüşen Inter kulübü yetkililerinin, sarı-lacivertli yönetime 12 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü.

7 milyon 650 bin Euro ödenerek alınan 27 yaşındaki futbolcu, bir süredir kendisini isteyen Inter yetkilileriyle önceki günlerde görüştü.

Fanatik'in haberine göre; bir günlüğüne Çizme’nin yolunu tutan ve Milano’da Interlilerle masaya oturan oyuncuya “Planlarımızı sezon sonu seni Inter’e getirmek üzerine yapıyoruz” şeklinde bir teklif yapıldı.

Kjaer'in İtalya'ya gitmek istediği ve görüşmede yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Oyuncunun bu sözleri karşısında iyice umutlanan Serie A temsilcisinin yetkililerinin yeni yılın ilk aylarında Türkiye’ye gelmeyi planladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma zemini arayacak olan Inter cephesinin Simon Kjaer’in bonservisi için 12-15 milyon Euro arasında bir para önereceği tahmin ediliyor.

Corriere dello Sport gazetesi de bir süre önce Kjaer’in adını bu kez AC Milan’la yan yana yazmış, yıldız stoperin İngiltere’den Manchester United’ın takibinde olduğuna dikkat çekmişti.

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