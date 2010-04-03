'Simon Boccanegra, Verdi' operası sinemalarda

T24- Türkiye'de ilk kez bi sahne gösterisi sinema salonlarında gösterime girecek. Milano'daki La Scala Tiyatrosu'nda sergilenecek olan 'Simon Boccanegra, Verdi' operası ülkenin çeşitli sinemalarına canlı taşınırken, Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'da da bazı sinema salonlarında opera severlerle buluşacak.





İlk kez yurtdışındaki bir sahne gösterisi Türkiye'deki sinema salonlarında canlı yayınlanacak. 'Simon Boccanegra, Verdi' operası Milano’daki La Scala Tiyatro'sundan 29 Nisan'da çeşitli sinemalarda canlı olarak gösterilecek. Opera, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki sayılı Cinebonus sinemasında perdeden opera severler ile buluşacak.





Başrollerini efsane tenor Plácido Domingo ve dünyanın en çok aranan opera sanatçılarından İtalyan bas Ferruccio Furlanetto’nun paylaştığı eseri, geçtiğimiz yıl IKSV tarafından “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen dünyaca ünlü şef Daniel Barenboim yönetiyor. Bilet fiyatları İstanbul’daki Cinebonus’larda 45 tl, Ankara’da 40 tl ve İzmir’de 35 tl olacak Biletler www.cinebonus.com.tr internet sitesinden ve Cinebonus sinemaları gişelerinden satın alınabiliyor.



Politika ve aşk temalı eserin konusu şöyle: Genova Düka’sı olan Simon Boccanegra’nın, 25 yıl önce politik rakibi olan Fiesco’nun kızı Marie’den bir kızı dünyaya gelmiştir. Marie, genç yaşta ölmüş ve kızları da ortadan kaybolmuştur. Boccanegra’nın Düka olduğun günden itibaren, Fiesco evlat edindiği kızı Amelia ile takma bir isimle taşrada yaşamaktadır. Amelia, aslında Fiesco’nun torunu ve Boccanegra’nın kızıdır ancak iki adam da bundan haberdar değildir. Fiesco, Amelia’yı sevmediği biriyle evlendirmeye kalkar ancak Boccanegra kızıyla ilgili gerçeği öğrenince kızını gerçek aşkı olan Gabriele ile evlenmeleri yönünde kulis yapmaya başlar. Gabriele ise sürgünde olan Fiesco ile Düka’lığı devirmek üzere plan yapmaktadır ve ikisi de Amelia’nın gerçek kimliğini bilmeden Düka’yı öldürme planlarına devam ederler. Boccanegra, Fiesco’nun arkadaşının verdiği zehirli içkiden dolayı ölmeden hemen önce Gabriela, Amelia’nın gerçek kimliğini öğrenir ve Düka’ya kendisini affetmesi için yalvarır. Müşfik Boccanegra onu bağışlar ve Gabriela ile evliliğini onaylar. Fiesco da gerçeği öğrenir ve Düka’nın ölümü düşmanları da dahil olmak üzere herkesi yasa boğar.