Simitis artık Türkiye'nin üyeliğini desteklemiyor

Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis, Londra'da yaptığı önemli bir konuşmada, Türkiye’nin AB üyelik sürecini destekleyen tezden vazgeçtiğini açıkladı. Simitis’in açıklaması, Atina’nın politikasında önemli bir kırılmanın göstergesi olabilir.



AB Haber internet sitesi, Yunan İmerisia gazetesinin haberini şu şekilde aktardı:



'İyi çocuk politikası çıkmazda'



"Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin Amerikalı mevkidaşı Hillary Clinton ile ilk görüşmesinde, Ankara'nın Ege'de bugüne kadar görülmemiş tahrik edici tutumunu protesto etmesi, Atina'nın en nihayet 'iyi çocuk' politikası uygulamanın yanlış anlaşılmalara yol açtığının bilincine varmaya başladığının bir belirtisidir.



Son yıllarda Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen bir politika uyguluyorlar ancak bu politikaya artık kimse inanmıyor. Bu tezi büyük bir hararetle desteklemiş olan eski Başbakan Kostas Simitis, Londra'da yaptığı önemli bir konuşmada bu tezden vazgeçti ve de çok iyi yaptı çünkü Türkiye kendisine iyilik yapan eli ısırmaya alışmış.



Eski Başbakan Simitis'in Türkiye'nin AB yolunu desteklemekle hata işlediğini kabul etmesi bugünkü hükümeti hiç kaygılandırmadığı gibi Simitis ve hükümetinin haleflerine de 'uyandırıcı' olmadı. Tam aksine eski Başbakan Londra'da tezini düzeltmiş olmasına rağmen, onlar aynı hatayı sürdürüyorlar."

