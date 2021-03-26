Simitçi çocuk, derdini Ali Babacan’a anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’da partisinin 1. Olağan Seyhan İlçe Kongresi’nde konuştu. Seyhan Otel’de düzenlenen kongreye gelen simitçi İsmail, konuşması sırasında Babacan’a seslenerek şikayetini dile getirdi.

Bunun üzerine konuşmasını yarıda keserek simitçiyi kürsüye davet eden Babacan burada İsmail’in derdini dinledi.

Konuşmasını “İsmail’i dinledik. Kardeşimiz simitçi. Simit satmama izin vermiyorlar diyor. Derdini geliyor, burada dillendirmek zorunda kalıyor. Başka yerde derdini dinleyen, çözüm üreten kimse bilemiyor ki gelmiş bizim kongremizi bulmuş, bizlere derdini anlatmaya çalışıyor. Her yerde benzer tablolarla karşılaşıyoruz, gerçekten kahroluyoruz” diye sürdüren Babacan, kongrenin ardından simit tezgahını ziyaret ederek İsmail’le sohbet etti.