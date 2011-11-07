Simit ve böreğe övgü





T24- ABD’de yayımlanan Food&Wine dergisi dünyada “en iyi sokak yemeği” yenebilecek şehirleri seçti.





24 şehrin bulunduğu listede İstanbul 5. sırada yer aldı. Dergi İstanbul’da sokaktaki yemek kültürünü şöyle kaleme aldı: “Avrupa’nın hemen hemen her şehrinde Türk döneri bulmak mümkün. Fakat İstanbul, şehrin her yerine dağılmış büfeleriyle çok daha fazla hızlı yiyecek öneriyor. Bunlardan bazıları seyyar satıcıların sattığı börekler, simit ve kumpir.”



Listenin birinci sırasında ABD’de tavuk çeşitleri ile ünlenen Austin bulunuyor. Listede üçüncü sırada yer alan Berlin’deki en lezzetli sokak yiyeceklerinden biri olarak da Türk dönerine yer verildi.