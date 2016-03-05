Simeone, gelecek yıl çalıştıracağı takımı açıkladı

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, gelecek sezon İngiltere ya da İtalya'da bir takım çalıştıracağı iddiasına ilişkin net konuştu. La Liga ekibi Atletico Madrid 'e tarihinin en parlak dönemini yaşatan Diego Simegone, gelecek sezon da İspanyol temsilcisinde kalacağını açıkladı.

Eurosport'un haberine göre; Başta ınter olmak üzere birçok Avrupa devinin talip olduğu Arjantinli teknik adam, "Kariyerim boyunca göçebe gibiydim, 20 yaşından beri çeşitli kulüplerde oyuncu ve antrenör olarak bulundum. Ancak her zaman kendinizi rahat ve huzurlu hissettiğiniz yerin en iyisi olduğunu düşünürüm. Benim yerim Atletico Madrid'de" dedi.

Diego Simeone , oyun sistemi hakkında, "Çeşitli tarzlardaki birçok antrenörle tanıştım, Jose Mourinho ve Pep Guardiola gibi. Hepsinin oyun görüşü muazzam, herkesin kendi futbol düşüncesi var ve hiçbiri ötekinden iyi değil. Ben ise kimseden etkilenmedim, kendime özgü bir futbol tarzım yok. Sadece kadromun kazanması için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Oyun tarzı takımlara göre farklılık gösterebilir. Eğer Barcelona 'yı çalıştırıyorsanız, Inter'de seçtiğiniz yolu seçemezsiniz. Orada kötü oyuncu yok, sadece bu seviyenin en iyi oyuncuları var" ifadelerini kullandı.

Başarılı hoca, Avrupalı oyuncular ile Güney Amerikalı futbolcular arasındaki en büyük farkı ise "Avrupalılara agresif bir ruhu aktarmak oldukça zor, Güney Amerikalılarda ise bu durum daha farklı. Biz kalbimizle oynuyoruz" şeklinde değerlendirdi.