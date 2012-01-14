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Spor

Simeone, Arda'dan takıma maksimum katkı istedi MADRİD (A.A)

14 Ocak 2012 14:36

-Simeone, Arda'dan takıma maksimum katkı istedi MADRİD (A.A) - 14.01.2012 - Atletico Madrid'in yeni teknik direktörü Diego Simeone'nin, Arda Turan ile özel bir görüşme yaparak, Türk futbolcunun burada başarılı olması için kendisine tam destek verdiğini vurguladığı belirtildi. Yaklaşık 3 haftadır Atletico Madrid'in başında bulunan Simeone'nin, geçen haftaki Malaga maçında yedek kulübesinde oturttuğu Arda'yı yarınki Villarreal maçında ilk 11'de oynatmayı düşündüğü bildirildi.  Arda'yı, ''1'e 1'de mükemmel, takım için önemli ve her yerde oynayabilme özelliğiyle farklı bir futbolcu'' diye tanımlayan Simeone'nin, bu hafta içinde yapılan antrenmanlarda Türk futbolcuyu ilk 11'de denediği görüldü.  Bu arada AS gazetesi, Falcao ve Diego gibi bazı futbolcularla da konuşan Arjantinli teknik adamın, Arda ile özel olarak uzun bir görüşme yaptığını yazdı.  Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin, Arda'ya, ''Başarılı olman için tüm desteğim arkanda'' dediği ve Türk futbolcudan takıma maksimum katkı vermesini istediği ifade edildi.  Çok olumlu geçtiği belirtilen görüşmeyle ilgili, ''Simeone, genç orta saha oyuncusunu beğeniyor ve değerli bir futbolcu olarak bakıyor. Ancak Arda'dan istediği şey, sadece hücumu düşünmemesi, aynı zamanda defansa da yardım etmesi'' değerlendirmesinde bulunuldu.  -Atletico, Gineli forvet Lass'ın peşinde- Öte yandan, El Mundo Deportivo gazetesi de Atletico Madrid'in gelecek sezonun transferi için şimdiden harekete geçtiğini ve Rayo Vallecano'da oynayan Gineli forvet Lass Bangoura'yı almak istediğini ileri sürdü.  Atletico'nun, 19 yaşındaki Lass için 6 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi düşündüğünü, ancak gerek İspanyol, gerekse İngiliz birçok kulübün bu futbolcunun peşinde olmasının transferi zorlaştırabileceği iddia edildi. 

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