-ŞİMDİ UYGULAMA ZAMANI ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK), Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği kapsamında, yönetmeliğin yayımından önce satış belgesi almış olanlara tanınan altı aylık geçiş süreci sona erdi. 7 Ocak 2011 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, bu tarihten önce satış belgesi almış olanların faaliyetine veya işyerine ilişkin mevcut durumlarının yönetmelik hükümlerine aykırılık içermesi halinde, söz konusu hususların, 6 ay içinde yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunlu kılınmıştı. Altı aylık geçiş sürecinin ardından bugün itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri ile tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış ve sunumu düzenleniyor. -YÖNETMELİK NE GETİRİYOR?- Yönetmelik, tütün ürünlerinin, işyerinin dışarıdan görünmeyen ayrı bir bölümünde, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşamayacağı şekilde satılması şartını getiriyor. Yönetmelik uyarınca, 18 yaşından büyük olduğuna emin olmadan kimseye alkollü içecek ve sigara satışı yapılamayacak. Tütün mamulü satışının yapılamayacağı yerler ile satış yapanlar için düzenlemeler getirilen yönetmeliğe göre, bugünden itibaren, sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün mamulleri satışı yapılamayacak. Posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla tütün mamulü satışı ve teslimi gerçekleştirilemeyecek. Satış ünitesinin bulunmadığı ya da satış ünitesinin sığamayacağı kadar küçük alanlarda, tütün mamullerinin görünür yüzü şeffaf olmayan dolaplarda bulundurulacak. Satış üniteleri, yazılı, görsel, işitsel unsurları içeremeyecek ve reklam içerikli ibare ve işaretleri taşımayacak. İş yerlerinde birden fazla alanda sigara satışa sunulamayacak. Yönetmelik uyarınca, düzenlemelerin ihlali durumunda satış belgesi iptali de yapılabilecek.