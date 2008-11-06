Şimdi kazanma zamanı

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Süren, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'yi deplasmanda yenme zamanının geldiğini söyledi.



Faruk Süren, Lig TV'de yayınlanan "Günün Konuğu" programında yaptığı açıklamada, hafta sonu yapılacak derbi karşılaşmasına değinerek, "Galatasaray, Kadıköy'de 9 senedir kazanamıyor. Demek ki kazanma zamanı gelmiş. Galatasaray'ın puan avantajı var. Yenilse de önde olacak. Derbileri kazandığınızda size kimse madalya vermiyor. Asıl hedef sezon sonunda şampiyonluk" dedi.



Fenerbahçe'yi, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçında izlediğini anlatan Süren, İngiliz ekibinin neredeyse PAF takımıyla maça çıktığını ileri sürerek, "Ama PAF falan anlamıyorlar işte adamlar. Ateş gibi oynuyorlar. Gerçi ağabeyleri kadar son vuruş yetenekleri yok, son noktaya kadar gelip, son vuruşları yapamıyorlar. Galatasaray da Fenerbahçe de savunma yapamadıkları gerekçesiyle eleştiriliyorlar, ancak gördük ki Fenerbahçe savunma yapabiliyor" diye konuştu.



Faruk Süren, Galatasaray'ın, son yıllardaki en kaliteli kadroya sahip olduğuna inandığını da vurgulayarak, şunları söyledi:



"Fakat o kaliteye uygun futbolu sergileyemiyoruz bir türlü. Nedenini bilmiyorum, ama o futbolculardan beklenen kaliteyi göremiyorum. Bizim takım savunma yapmıyor, devamlı öndeler. Bence bu disiplinsizlik. Eskişehirspor maçında yenilen golde yapılan itiraz nedir öyle? Bizim oyuncularımız neden Avrupa maçlarında böyle itiraz edemiyorlar. Burada şımarıklık mı oluyor? Orada disiplin var, burada disiplin yok. Ben bunu anlamıyorum."

