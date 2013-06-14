ABD'nin New York kentinde yaşayan Türkiyeli vatandaşlar, Gezi Parkı direnişine destek vermek amacıyla bir klip çektiler.

Youtube üzerinden yayınlanan videonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Biz New York'lu çapulcular sokaktaki kardeslerimiz, eşimiz, dostumuz ve hiç tanişmamiş olsak da şimdiden ailemiz gibi sevdiğimiz, direnişçi kardeşlerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Biz bu büyük ailenin evden uzakta yasayan çocukları olarak sizlere bu şarkı ile destek vermek istedik. Farklı görüşlerden gelen ve bir arada direnen sizler gibi bizde hiçbir dernek, politik görüş veya siyasi oluşuma bağlı olmadan bir gecede hazırladık bu videoyu sizler için.



Bu yazıyı yazmamızdaki amacımız sizlerin bilmesini istiyoruz, ülkemizden uzaktayken, insan hakları ve demokrasi yolunda toplumları aydınlığa kavuşturacak sanatçılarımıza destek olmak için, sokaklarda özgürlükleri için direnen tüm kardeşlerimize destek olmak için ayaktayız.



Dünya üzerindeki hiçbir sistemin, hiçbir güç unsurunun özgürlüklerimizi, doğamızı, gençliğimizi elimizden almasına müsaade etmeyeceğiz. Ve inanın ki dünyanın ucunda hayatta kalmış tek bir çapulcu bile olsa bu direniş, bu duruş bitmeyecektir.



Bilin ki, yüreklerimizden gelen tüm sevgi ve bağlılıkla, sizlerle kol kola beraber yürüyoruz her ne kadar dünyanın diğer ucunda olsak da.



Tüm iyi dileklerimiz sizlerle.



Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım…"