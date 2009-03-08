'Şimdi Fethullah rahat bir soluk almıştır'

Cumhuriyet gazetesinde dün yayımlanan köşesinde Ergenekon Davası çerçevesinde Mustafa Balbay'ın tutuklanmasını eleştiren İlhan Selçuk, "Şimdi Balbay tutuklanınca Fethullah Amerika’daki yuvasında rahat bir soluk almıştır" diye yazdı. Selçuk, şunları yazdı:





İddianame Yok.. Tutuklama Var..



Balbay tutuklandı..



Cumhuriyet’in köşe yazarı..



Ne zaman aklanır?..



*



Önce Ali Sirmen aklıma geldi..



Sonra Erdal Atabek’i düşündüm..



Cumhuriyet’in iki köşe yazarı..



Vaktiyle (12 Eylül’de) tutuklanmışlar, 3.5 yıl içerde yattıktan sonra aklanmışlardı..



Şimdi nöbeti Balbay’a mı devretmişlerdi?..



Ne var ki Balbay’ı yatıran darbe askeri değil..



Sivil..



*



Başbakan RTE ne demişti:



“- Ben Ergenekon davasının savcısıyım...”



Peki, ama bu Ergenekon davası başı sonu belirsiz, hukuktan, anayasadan, yasadan, ceza usulünden nasipsiz bir tefrikaya dönüşmedi mi?..



Terör örgütüyse teröristleri nerde?..



Darbe örgütüyse darbecileri nerde?..



Yoksa terörün de darbenin de suçlusu, Cumhuriyet’in köşe yazarı, Ankara Temsilcisi, gazeteci Mustafa Balbay mı?..



*



Ergenekon tertibi öylesine sarpa sardı ki bu işi tezgâhlayan medya odaklarında bile kaygılar yaşanıyor...



İşte size dünkü Sabah gazetesinden bir örnek...



Gazete Amerika’da yaşayan Fethullah’a başvuruyor ve soruyor...



“Fethullah Gülen nereye uzanacağı merak edilen Ergenekon terör örgütü iddiasıyla açılan dava ve süren operasyonları nasıl görüyor?..”



İşte Gülen’in cevabı:



“Bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı var... Bu işin içinde bir GATA’kulli var.. Hükümete karşı da bazı hesaplar seziliyor.” (Sabah, 6 Mart, 2009, sayfa 16)



Şimdi Balbay tutuklanınca Fethullah Amerika’daki yuvasında rahat bir soluk almıştır.



*



Ergenekon soruşturması açılalı 1.5 yıl oldu, içerde neden yattığını bilmeyen zanlılar var...



2450 sayfalık 1’inci iddianame hukuk ve yasa açısından iddianame değil...



1 Temmuz’dan bu yana, 8 aydan beri 2’nci iddianame bekleniyor...



Balbay da iddianameyi bekliyordu...



Ama, ortada iddianame yok...



Balbay’ı tutuklama kararı var...

