-ŞİMDİ DE RADYASYON TEHDİDİ SYDNEY (A.A) - 16.03.2011 - Japonya'da bulunan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yardım ve kurtarma ekiplerinin az miktarda radyasyona maruz kaldığı bildirildi. Ekiplerin, helikopterlerinin, deprem ve tsunami felaketinin ardından meydana gelen patlamalar nedeniyle radyasyon sızıntısı olan Fukuşima nükleer santrali yakınındaki havaalanına zorunlu iniş yapmak durumunda kaldığı, bu yüzden radyasyona maruz kaldıkları belirtildi. İki ülkenin liderleri, iki Avustralyalı ve iki Yeni Zelandalının üslerine döndüklerinde çok az miktarda radyasyona maruz kaldığının saptandığını, ancak bu miktarın sağlık riski taşımadığını açıkladı. Bu arada Japonya Fukuşima'daki radyasyon seviyesindeki artış nedeniyle acil durum görevlilerinin çekilmesi talimatını vererek, ısı artışı olan reaktörlerdeki soğutma çalışmalarını geçici olarak askıya aldı. Hükümet sözcüsü Yukio Edano, sıcaklık artışını önlemek için reaktörlere deniz suyu boşaltan görevlilerin çekilmesinden başka seçenekleri bulunmadığını söyledi. Açıklamadan sonra radyasyon seviyesinde düşüş olduğu bildirildi, ancak görevlilerin işlerinin başına dönüp dönemeyeceği henüz açıklık kazanmadı. Öte yandan Japonya savunma güçlerinin, santralin 3 numaralı reaktöründeki yakıt çubuklarını soğutmak için reaktöre helikopterden su dökmeye hazırlandığı belirtildi.