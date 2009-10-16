Şimdi de imam olacak

Fatih Ürek, önümüzdeki günlerde rol alacağı filmde bir imamı canlandıracağını söyledi.



İlk sinema filmi olan 'Şeytanın Pabucu'nun sinemalarda beklediği ilgiyi göremediğini belirten Ürek, filmin televizyon kanallarında yayınlanmasından sonra tebrik aldığını anlattı.



İmam gözlemliyor



Kendisine imam rolü teklif edilmesini 'Şeytanın Pabucu' filmindeki rolüne bağlayan Ürek, "Çünkü o filmde bir hacıyı canlandırıyordum ve çok beğenilmiştim" dedi. Şu anda senaryoyu okuduğunu söyleyen Ürek'in yeni rolü için imamları gözlemlediği öğrenildi.

