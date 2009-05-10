Şimdi de boşanmalar başladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda ailesinden 23 kişiyi kaybeden Mekiye Çelebi (30), saldırıdan sonra ailelerinden çok sayıda kişinin boşanmak istediğini söyledi. Aynı aileden Asuman Çelebi de, eşiyle severek evlendiklerini, saldırı sonrasında da isteyerek ayrıldıklarını belirtti.





Mekiye Çelebi, saldırının düzenlendiği gece köyü teröristlerin bastığını düşündüklerini, silahını alarak evinin camından dışarı bakıp, ne olup bittiğini anlamaya çalıştığını söyledi. Camdan saldırının düzenlendiği kayınpederinin evinin salonuna baktığını, üzerlerine mermi sıkılan yakınlarının hareket ettiğini gördüğünü bildirdi.



Katliam köyünde buruk Anneler Günü



Saldırının 2-3 dakika sürdüğünü ifade eden Çelebi, “Saldırıda annemi, babamı, 2 ağabeyimi, kayınpederimi, 4 amcamı, 4 teyzemi, dayımı, yengelerimi, amcamın çocuklarını ve iki görümcemi kaybettim. Ailemden 23 kişiyi saldırıda öldü. Benim çocuklarım da o evdeydi. Evin bir odasında çocukları yatırmışlar. Saldırıyı gerçekleştirenler salondakileri öldürdükten sonra çocukların nerede olduğunu da araştırmışlar” dedi.



Saldırıyı yapanlardan birisi yardıma geldi



Mekiye Çelebi, saldırıyı gerçekleştirenleri gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, saldırganların kapı komşusu olduğunu öne sürdü.

Olaydan sonra evdeki yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalıştığını anlatan Çelebi, saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiği kişilerden birinin de yanına geldiğini kaydetti. Çelebi, şöyle konuştu:



“Herkes öldü sandım. Sonra yaralıları battaniyelerle taşımaya başladım. Saldırıyı yapanlardan birisi yardıma geldi. Bütün misafirlerin çocukları oradaydı. Çocukları öldürmesinden korktum. İterek 'defol' dedim. Allah bana cesaret verdi. O anda beni de öldürebilirdi. Saldırıyı yapanlar konuşmalarında 'büyükleri öldürdük küçükleri de bırakmayın. Büyük Cemil'i yok ettik. Küçük Cemil'i de yok edin' demişler. Oğlumu halası ahırda hayvanların içinde saklamış.”



Çocukları evlatlık vermeyiz



Saldırıda ailesinden çok kişiyi kaybettiğini, ancak güçlü olmak zorunda olduğunu belirten Çelebi, yakınlarının öksüz ve yetimlerine de kendisinin bakacağını söyledi.



Çelebi, saldırıda anne ve babasını kaybeden çok sayda çocuk bulunduğunu, ancak bu çocukları aile olarak evlatlık vermeyi düşünmediklerini dile getirdi.

Ekonomik sıkıntılarının bulunmadığını vurgulayan Çelebi, şöyle dedi:



“Saldırıda hayatını kaybedenlerin geride bıraktığı öksüz ve yetimlerin ekonomik sıkıntısı yok. Arazilerimiz var. Irak'a yük taşıyan kamyonlarımız var. Alabalık tesislerimiz var. Ekonomik sıkıntımız yok. Devletimiz köyümüze karakol ve çocuklar için okul yapsın. Çocuklarımızı vermiyoruz. Devlet yardım yapmak istiyorsa gereken yardımı yine yapsın. 5 çocuğum vardı. Ailemden kaybettiğim 23 kişinin çocuğuna da hem annelik hem babalık yapacağım. Yakınlarımın yetimine ben sahip çıkacağım. Yaşadıklarımdan sonra daha da güçlendim. 30 yaşında olmama rağmen kendimi 70 yaşında gibi hissediyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştirenlerin evine giderek kapılarını çaldım. 'Çıkın dışarı' diye bağırdım. Korksaydım kendimi saklardım. O gece beni de öldürebilirlerdi. Ama fırsat kalmadı. Devletimize güveniyoruz. Devletimize sığınıyoruz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Allah'a havale ediyorum. Ben de onlardan birisini öldürsem o yükün hepsi bana da geçecek. Onlar gibi olacağım. Onlar gibi olsam onlardan ne farkım kalır. Bizden korkmasınlar.”



Abim de eşinden ayrıldı



Mekiye Çelebi, yıllardır iki tarafın kendi aralarında kız alıp verdiğini ve iç içe olduklarını belirterek, saldırıyı gerçekleştiren aileye karşı güvenlerinin kalmadığını söyledi.

Saldırıdan sonra ailelerinden çok sayıda kişinin boşanmak istediğini ifade eden Çelebi, “Karşı taraftan aldığımız kızlara ve karşı taraftan olan damatlarımıza güvenimiz kalmadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerle evli olan yakınlarımız da eşlerinden ayrılacak. Ağabeyim de eşinden ayrıldı. Ağabeyim Ferhat Çelebi karşı taraftan olan eşi Pınar Çelebi'den ayrılmak zorunda kaldı. 5 aylık bebekleri vardı. Onu da eşi ile birlikte gönderiyor. Onlarla bir bağımızın kalmaması gerekiyor. Severek evlenmişlerdi. Ama artık onlara güvenemeyiz” dedi.



İsteyerek ayrılıyoruz



Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki silahlı saldırı sonrasında eşi ve oğlunu bırakan Asuman Çelebi de, eşiyle severek evlendiklerini, saldırı sonrasında da isteyerek ayrıldıklarını söyledi.



Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Şükrü Çelebi'nin olayla ilgili tutuklanan zanlılarla yakın akraba olduğunu hatırlattı.



Saldırı olayının namus veya kan davası olmadığını, köydeki herkesin kardeş ve akraba olduğunu ifade eden Çelebi, şöyle dedi:



“Çıkan haberler yalan. Benim babam karnımdaki bebeği kürtaj ettirmez. Bu tür çıkan haberler yalandır. Benim kocam karşı taraftandır. Biz severek evlendik. Bu durumdan dolayı da isteyerek ayrıldık. Gazetelerde çıkan yok (Asuman mağdur oldu) yok (Asuman arada kaldı) gibi haberler yalan. Böyle bir şey yok. Ben arada kalmadım. Seçimimi kendim yaptım. Oğlumu, kendi isteğimle bıraktım. Babasının da oğluma çok iyi bakacağıma inanıyorum. Bana hiç kimse (Oğlunu kocana ver) demedi. Oğlumu daha sonra da almayacağım. Onu kocama verdim. Babasıyla gitmesi daha doğru. Babam, (Ben senin çocuğuna bakarım) dedi, ama ben kabul etmedim. Kocamın yanında kalsın. Babası ona iyi bakar. Karnımdaki bebeğe de babam bakacak.”