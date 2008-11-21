Şimdi ‘7.Osman’ tartışması başladı

'Mustafa' filminin ardından ’Osmanlı Cumhuriyeti’ni izleyenler üç sahneyi çılgınca alkışladı ve polemiğin fitili ateşlendi.



Can Dündar’ın fırtınalar koparan “Mustafa” filmiyle ilgili tartışmalar sürerken, Gani Müjde’nin ’Osmanlı Cumhuriyeti’ de benzer bir polemiği başlatacağa benziyor. Filmin ilk gösterimini izleyenler, ’komedi’ tarzındaki filmdeki siyasi mesajların Türkiye’yi yeni bir tartışma platformuna taşıyacağını belirttiler. Özellikle ABD ve AB karşıtı mesajların galada şiddetli bir biçimde alkış alması, Atatürk’ün kendi sesinden verilen bölümde bazı izleyicilerin gözyaşlarına boğulması bu görüşü doğruladı.



Gani Müjde’nin yazıp yönettiği Ata Demirer, Vildan Atasever, Ruhsar Öcal ve Sümer Tilmaç gibi oyuncuların rol aldığı Osmanlı Cumhuriyeti filminin Lütfi Kırdar’daki galasında izleyenler ilginç duygular yaşadı. Senaryoya göre Mustafa Kemal çocukluk yıllarında bir kaza nedeniyle yaşamını kaybediyor ve yeni Türkiye’yi inşaa edemiyor.



Osmanlı İmparatorluğu, topraklarını büyük ölçüde kaybetmiş ve yeni bir cumhuriyet biçimiyle yoluna devam ediyor. Ancak Padişah, Amerikan mandasına onay verdiği için kontrol ABD’lilerde. Avrupa Birliği heyetleri ise, ülkeyi İstanbul hükümetini Brüksel çizgisine çekmeye çalışıyor. İşte böyle bir ortamda 7.Osman (Ata Demirer), gönlünü üniversiteli Asude’ye (Vildan Atasever) kaptırıyor ve film “aşk”, “ulusal onur”ve “emperyalistlere kafa tutma” duyguları arasında gidip geliyor.



Filmde çok kuvvetli alkış alan üç sahne dikkati çekti. İlkinde sevgilisi gözaltına alan Padişah, kışlasını bastığı Amerikan subayına şöyle bağırıyor, “Bastığın bu topraklar Osmanlı toprağı, senin devletin kurulduğunda biz 500’üncü yılımızı kutluyorduk eşşoğlueşek...” İşte burada sanki ’çuval olayı’na, ABD’nin teröre karşı tam destek vermemesine bir isyan patlıyor ve salonu alkış tufanı kaplıyor.



Diğer sahnede ise İstanbul hükümeti Heybeliada’yı AB’ye terketmek için anlaşma imzalıyor... Padişah imza törenini basıp bunu önlüyor ve AB heyetine çok ağır sözler söylüyor. Son sahnede ise, Padişah İstanbul’u terkederken, ABD uçak gemilerine bakıp, “Keşke birisi çıkıp da ’Geldikleri gibi giderler’diyebilseydi’diyor. Atatürk’ün bu sözü hatırlatılınca salon yine ayağa kalkıyor. Film ise bir sürprizle bitiyor...



Ne dediler:



Gani Müjde: Ben bir hayal kurdum ve onu yazdım. Filmin günümüzle ilgisi yok.



Murat Özer (Sinema Yazarları Derneği Başkanı) : Milliyetçi damara yöneldiği için ajitatif bir yöne doğru savruluyor.



Uğur Vardar (Sinema yazarı): Komedi bekliyorduk önümüze trajedi olma gayesindebir yapım çıktı. Sonuç? Gereksiz yere bir hamaset, demode bir anti- empayalizm...





