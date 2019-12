-ŞİMDİ "CADILAR ZAMANI" ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 4 yeni film seyirciyle buluşacak. Romantik komedi türündeki ''Aşk Sarhoşu'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Edward Zwick'in yaptığı, senaryosu Zwick, Charles Randolph ve Marshall Herskovitz'in imzasını taşıyan filmde, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Judy Greer, Hank Azaria, Oliver Platt ve Katheryn Winnick rol alıyor. ''Cadılar Zamanı'' adlı fantastik dram türündeki ABD yapımı film, izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Dominic Sena'nın yaptığı filmin senaryosu Bragi F. Schut'a ait. Başlıca rolleri Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Robert Sheehan ve Claire Foy'un paylaştığı filmde, 14. yüzyılda kara vebanın yayıldığı dönemlerde, cadı olduğundan ve hastalığı yaydığından şüphelenilen bir kızın taşınmasına yardım eden şövalye Behman'ın macerası anlatılıyor. Yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı haftanın tek yerli yapımı ''Kağıt'' sinemalarda... Başrollerinde Ayşen Gruda, Ahmet Mekin, Zeynep Beşerler, Uğur Bilgin, Öner Erkan, Asuman Dabak'ın yer aldığı dram, politik türdeki filmde, genç ve idealist yönetmen Emrah'ın hikayesi konu ediliyor. Küçük izleyiciler için üç boyutlu ''Megazeka'' vizyona giriyor. Fantastik komedi türündeki filmin yönetmenliğini Tom McGrath üstlenirken, senaryo Alan J. Schoolcraft ve Brent Simons'a ait. Filmdeki kahramanları Brad Pitt, Jonah Hill Tina Fey gibi ünlü isimler seslendiriyor. Hafta boyunca seyirciyle buluşacak filmler şöyle: ARMADA: ''Eyyvah Eyvah 2'', ''Aşk Sarhoşu'', ''Hür Adam Bediüzzaman Said Nursi'', ''Cadılar Zamanı'', ''Karmakarışık'', ''Av Mevsimi'', ''Kağıt'', ''Turist'', ''Megazeka 3D''. METROPOL: ''Cadılar Zamanı'', ''Aşk Sarhoşu'', ''Kağıt'', ''Çapkın'', ''Av Mevsimi'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''Turist'', ''Çakallarla Dans''. MEGAPOL: ''Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi'', ''Eyyvah Eyvah 2''. OPTİMUM: ''Megazeka'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''Av Mevsimi'', ''Kağıt'', ''Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi''. KIZILAY BÜYÜLÜ FENER: ''Cadılar Zamanı'', ''Megazeka'', ''Çapkın'', ''Turist'', ''Kağıt'', ''Karanlık Cennet'', ''Tehlikeli Aşk'', ''Aşk Sarhoşu'', ''Av Mevsimi'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''The Experiment''. BAHÇELİEVLER BÜYÜLÜ FENER: ''Aşk Sarhoşu'', ''Megazeka'', ''The Experiment'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''Kukuriku Kadın Krallığı''. -SERGİ- ATLAS SANAT GALERİSİ: Serdar Pehlivan'ın ''Bozkırın Ritmi'' adlı fotoğraf sergisi, 21 Ocaka kadar görülebilecek. AYSEL GÖZÜBÜYÜK SANATEVİ: Serkan Şen'in resim sergisi, 17 Ocakta izlenime sunulacak. Sergi, 5 Şubata kadar açık kalacak. CERMODERN: Mehmet Günyeli'nin soyut fotoğrafları ve Bejan Matur'un kurguladığı şiirlerden oluşan ''Kader Denizi'' sergisi, 19 Ocaka kadar açık olacak. EKİN GRUP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ: Kayhan Aybatlı'nın sergisi, 20 Ocaka kadar gezilebilir. G&G SANAT GALERİSİ: Süleyman Karakul'un sergisi, yarın açılacak. Sanatseverler sergiyi 16 Şubata kadar ziyaret edebilecek. GALERİ GÖZDE: Nesrin Akbulut'un resim sergisi, 29 Ocaka kadar açık kalacak. GALERİ KARA: Çankaya Belediyesi Galeri Kara, ''Kapalıyız'' sergisini Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, açık karşıtı, gizli, saklı, içe dönük gibi anlamlara gelen bir tür içe dönüş haline vurgu yapılmakla birlikte, kapalı olma kavramı altında birleşen sanatçıların, toplum karşısında ''dışlanan'' sanatçının yalnızlaşma süreçleri anlatılıyor. Zeynep Aran, Guido Casaretto, Fırat Engin, Elif Varol Ergen, Şinasi Güneş, Aslı Işıksal, Ekin Kılıç, Ardan Özmenoğlu, Esra Sağlık, Seval Şener ve Erinç Ulusoy gibi sanatçıların yer aldığı sergi, 17 Ocaka kadar gezilebilecek. GALERİ SOYUT: Mehmet Yangır'ın ''Anlar ve İzler'' adlı resim sergisi 26 Ocaka kadar izlenimde olacak. GALERİ POLART: Şener Demirkol'un resim sergisi, 29 Ocaka kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. GRUP SANAT GALERİSİ: Mustafa Horasan'ın resimlerinden oluşan sergi, 18 Ocaka kadar gezilebilir. İLHAN SANATEVİ: Metin İnce'nin resimleri 27 Ocaka değin görülebilir. İKİZLER ANTİKA&SANAT GALERİSİ: Vildan Işık'ın, ''Kurgusal Pentimento'' adlı sergisi 29 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilir. -CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 20 ve 21 Ocakta, ''Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluşunun 100. Yılı'' konseri ile seyirciyi selamlayacak. Şef Emin Güven Yaşlıçam yönetimindeki orkestraya, piyano sanatçısı Gülsin Onay, anlatıcı Erdal Küçükkömürcü, soprano Elif Gökalp'in yanı sıra TRT Çoksesli Korosu da eşlik edecek. Konserde, Sergei Rahmaninof'un ''3. Piyano Konçertosu mi minör Op. 30'' ile Can Atilla'nın ''Korolu Senfonik Poem'' adlı eserleri yorumlanacak. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Türk dili konuşan halkların ortak mirası olan ''Dedekorkut Destanı''ndan uyarlanan ''Aşk ve Ölüm'' balesini bugün ve yarın Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak. Eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Genç Osman'' adlı oyun, 16 ve 18 Ocakta izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostümleri Gülümser Erigür'e, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: İbrahim Balaban'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, yarın ve 15 Ocakta sahnelenecek. Oyunda, Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Paola Levi'nin yazdığı, Tarık Leventoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Aclan Büyüktürkoğlu'nun yönettiği ''Trafik Cezası'' adlı oyun, yarın ve 15 Ocakta seyirciyle buluşacak. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümleri Ceren Karahan'a, ışık tasarımı Zeynel Işık'a ait oyunda, Mithat Erdemli, Şemsettin Zırhlı, Ünsal Coşar, Ercan Eker, Ali Fuat Davutoğlu, Aykut Ünal, Edip Tümerkan, Eren Oray, Ebru Sungar, Haydar Gültepe, Tuncer Yığcı, Ahmet Türkoğlu, Hülya Dizmen, Mehmet Gökçer rol alıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, yarın ve 15 Ocakta izlenebilecek. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekorunu Işın Mumcu, kostümlerini Sevgi Türkay hazırladı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Deniz Alver Çamlıdağ oynuyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı ''İstibdat Kumpanyası'' hafta boyunca sahnelenecek. AKÜN SAHNESİ: Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın derlediği, Rüştü Asyalı'nın yönettiği ''Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'' adlı sunum, yarın ve 15 Ocakta seyirciyle buluşacak. Dekoru Hakan Dündar'a, ışık düzeni Ersen Tunççekiç'e, müziği Cem İdiz'e ait sunumda, yönetmen yardımcılığını Berin Ötenel üstlendi. Oyunu, Rüştü Asyalı ve Cem İdiz sunuyor. Turgay Nar'ın kaleme aldığı, Laçin Ceylan'ın yönettiği ''Gizler Çarşısı'', 18, 19 ve 20 Ocakta seyirciyle buluşacak. Dekor tasarımını Turgut Kocaman'ın, kostümlerini Ceren Karahan'ın hazırladığı oyunun ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'nun imzasını taşıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: ''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, yarın, 15 ve 16 Ocakta temsil verecek. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner'e, ışık tasarımı Ahmet Karademir'e, müzik düzeni de Can Atilla'ya ait. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', 18, 19 ve 20 Ocakta sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan'ın, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'', 15, 19 ve 20 Ocakta sahnelenecek. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Esra Selah'a, ışığı Kazım Öztürk'e, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, başlıca rolleri Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz paylaşıyor. STÜDYO SAHNE: Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu ''Üç Yönetmen Üç Oyun'', yarın ve 16 Ocakta seyirciyle buluşacak. Türkiye ve dünya tiyatrolarında eksikliği hissedilen, genç kuşak nitelikli rejisörlerin desteklenmesini amaçlayan projenin ilk uygulaması ''Üç Yönetmen Üç Oyun'' adı altında Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde gerçekleştirilecek. Projeyle üç genç yönetmen üç ayrı oyunun rejisini yapıyor. Oyunlar, aynı gün aynı sahnede birer perdelik prodüksiyon olarak sanatseverlere sunuluyor. Oyunların, dekorunu Aytuğ Dereli, kostümlerini İnci Kangal, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu yaptı. Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 18 Ocakta temsil verecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler üstleniyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin'i Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner'in, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık'ın, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. ODA TİYATROSU: ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', yarın ve 15 Ocakta, ''Kontrabas'' adlı yapıt ise 18, 19 ve 20 Ocakta izlenebilir. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk dili konuşan halkların ortak mirası olan ''Dedekorkut Destanı''ndan uyarlanan ''Aşk ve Ölüm'' balesini bugün ve yarın sanatseverlerle buluşturacak. Azerbaycan'ın ünlü müzisyeni, eski Kültür Bakanı ve halen Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği görevini yürüten Polat Bülbüloğlu'nun bestelediği iki perdelik bale, Rusya Ekaterinburg Opera ve Balesi'nin sanatçıları tarafından sahneleniyor. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığının katkılarıyla sahneye konan eser, Türk kültürünün tanıtılmasının yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Opera metni ve koreografisi Nadejda Maligina tarafından hazırlanan eserin orkestra şefliğini Pavel Kliniçev üstlendi. Eserin dekoru, Dekoru İgor İvanov'a ait. Ankara Devlet Opera ve Balesi, sahnelendiği 35 ülkede büyük ilgi gören ''Zorba'' balesini 15 Ocakta izleyiciyle buluşturacak. Her türlü acı ve sıkıntının üstesinden gelen bir yaşamın mesajını ileten ''Zorba'', Mikis Theodorakis'in müziği ve Lorca Massine'nin Yunan danslarını da kattığı koreografisiyle sahneleniyor. Eserde orkestrayı Bujor Hoinic, koroyu Mustafa Erdoğan yönetecek. Dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, ışık düzeni Fuat Gök'e ait eserde, ''Zorba'' rolünde Burak Kayıhan ve Oliver Spence, ''John'' rolünde Cankat Özer, Eren Keleş ve Burak Kayıhan, ''Marina'' rolünde Ayşem Sunal, Almula Ersoy ve Mine Örsçekiç, sahne alıyor. Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısını ve Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, 17 Ocakta seyirciyi selamlayacak. Osmanlı Usul Müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor. 2009-2010 sezonunun en iddialı eserlerinden olan ve sergilendiği aylarda kapalı gişe oynayan G. Verdi'nin müziğiyle taçlandırdığı, Yekta Kara'nın rejisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşan ''Macbeth'' operası 19 Ocak Çarşamba günü son temsille sanatseverlerin karşısında olacak. Birim Dans Tiyatrosu'nun ''Çakırcalı Efe'' adlı bale yapıtı, 20 Ocak Perşembe günü izlenebilir. LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Sihirbaz Oz'' adlı çocuk müzikali 16 Ocakta prömiyer yapacak. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Seslerle Anadolu'' adlı müzikli oyun, 18 Ocak Salı günü temsil verecek.