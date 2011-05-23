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Simavlılardan Erdoğan'a protesto

Simav'a gelmeyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından protesto edildi

23 Mayıs 2011 03:00

T24- Kütahya'da meydana gelen depremden sonra merkez üssü Simav'a gelmeyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından protesto edildi

Saat 22.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çoğunluğu esnaf yüzlerce vatandaş, Simav'a gelmediği gerekçesiyle Başbakan aleyhine sloganlar atarak Çadır Kente kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto eylemi kapsamında Çadır Kentte toplanan Simavlılar ilçelerinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Kasım Karahan, burada vatandaşları sakinleştirmek için konuşmalar yaptı. Ancak kızgın Simavlılar protestolarına devam etti.

Protestocu Simavlılar daha sonra sessiz bir şekilde olay çıkarmadan dağıldı.

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