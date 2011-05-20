Simavlılar çadır kente yerleşiyor!

T24 - Kütahya'nın Simav ilçesinde dün gece meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardında ilçe merkezinde 200 çadır kurulduğu ve köylerde kurulan çadırlarla birlikte çadır sayısının 2 bini bulacağı bildirildi.



Simav'da yaşanan depremin ardından Leylekkürü mevkisinde Kızılay tarafından kurulan çadırlarda depremde evi hasar gören ve evlerine girmelerine izin verilmeyen vatandaşlar yerleştirildi. Altı kişinin kalabildiği çadırlara yerleştirilen vatandaşlara yemek ve yatak dağıtımı yapıldı.



Dağıtım sırasında herhangi bir izdiham ve kargaşanın yaşanmadığı görüldü. Sıraya giren vatandaşlar yemeklerini ve yataklarını alarak çadırlarına döndü.



Çadır kentte Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi'nin (UMK) kurduğu çadır revirde depremde yaralanan vatandaşlar tedavi ediliyor. Depremde özellikle yaşlıların rahatsızlandıkları ve yaralandıkları görüldü.



Deprem bölgesine Dumlupınar Üniversitesi'nin öğrencilerinden oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi de geldi. Öğrenciler, çadır kentteki depremzede vatandaşlara her türlü yardımda bulundu.



Depremde Simav Hamza Özcan Sokak 9 numaralı 5 katlı bina yan yatarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Binanın 5. katında oturan seyyar satıcı Alpay Özen depremde yaşadıklarını anlattı.



Yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen depremde de evinin hasar gördüğünü ifade eden Özen, dün gece saat 23.00 civarında bir deprem olduğunu, ilçede sürekli hafif şiddetli deprem olduğu için fazla önemsemediklerini, ancak kısa süre sonra şiddetli bir depremin daha meydana geldiğini söyledi. Şiddetli depremin ardından elektriklerin kesildiğini anlatan 2 çocuk babası Özen, şöyle konuştu:



''Elektrik kesildikten sonra evdeki soba devrildi. Çocukların bulunduğu odaya gitmek istedim. Bu sırada salondaki mobilyanın büfesi üzerime devrildi, altında kaldım. Eşime çocukları alıp dışarı çıkmasını söyledim. Bu arada ben de büfenin altından kendi çabamla kurtuldum. Soba devrildiği için evi duman sarmaya başladı. Eşim ve iki çocuğumla birlikte merdivene doğru gittik. Ama merdiven basamaklarının yıkılmış olduğunu görünce binadan çıkamadık. Evin yıkılması halinde molozların altında kalmamak için çatıya çıktık. Bu arada sobadan çıkan dumanlar da çatıya doğru gelmişti, çok korktuk. Binaya bir merdiven dayandığını gördüm. Biz ve binada diğer oturanlar bu merdivenle aşağıya inip kurtulduk.''



Öte yandan Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Kasım Karahan ve diğer yetkililer ilçede kurulan kriz merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.



Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Kasım Karahan, depremde mağdur olan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.



