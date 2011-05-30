-SİMAV'DAKİ 656 KONUTUN İNŞASI HEMEN BAŞLAYACAK KÜTAHYA (A.A) - 29.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, 19 Mayıs'ta 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Simav'da, 656 konutun inşasının hemen başlaması ve depremzedelerin bir an önce meskenlerine sahip olmasının önemli olduğunu söyledi. Simav'da yaklaşık 10 bin depremzedenin kaldığı çadır kenti ziyaret ederek ''geçmiş olsun'' dileklerini ileten Tanrıverdi, deprem olur olmaz hemen hükümetin harekete geçtiğini, acil yardım ekipleriyle diğer kurum ve kuruluşlara ait birimlerin kısa sürede bölgeye ulaştırıldığını bildirdi. Tanrıverdi, sosyal devlet olarak vatandaşların elinden tuttuklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Devletin dost elini, şefkat elini milletimizle buluşturan bütün yetkililere, kurum yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada 656 konutun inşasının hemen başlıyor olması ve buradaki insanlarımızın bir an önce meskenlerine sahip olması önemlidir. Koordinasyon merkezimiz ciddi bir şekilde olayı koordine etmiştir. Vatandaşlarımız aç ve açıkta, sefil bir durumda değildir. Önceki dönemlerde yaşadığımız sorunları şimdi yaşamıyoruz. Çadırlarımız pırıl pırıl, imkanlarımız iyi. Dolayısıyla buradaki yaraların tamamen sarılması noktasında devletimiz, hükümetimiz üzerine düşen görevi yapacaktır. Milletimiz müsterih olsun.''