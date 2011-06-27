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SİMAV'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 10 YARALI KÜTAHYA (A.A)

27 Haziran 2011 14:32

-SİMAV'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 10 YARALI KÜTAHYA (A.A) - 27.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cemal Yünker (61) idaresindeki 43 KR 232 plakalı otomobil, Simav-Demirci karayolunun 14. kilometresi Çaysimav beldesi Karacalar mevkisinde İbrahim Arı'nın (60) kullandığı 43 KZ 917 plakalı minibüsle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Cemal Yünker'in olay yerinde öldüğü kazada yaralanan minibüsteki isimleri henüz öğrenilemeyen 10 kişi, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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