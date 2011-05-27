-SİMAV'DA DEPREM YİNE KORKUTTU KÜTAHYA (A.A) - 27.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, saat 10.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 10.43'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkezi ve Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi. 10,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Simav ve çevre ilçelerde iş yerlerini açan esnaf ile sağlam binalarda kalan vatandaşlar ise depremi hissettikten sonra sokaklara çıktı. Depremin, ilk belirlemelere göre, Simav'da mevcut hasarın dışında herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.