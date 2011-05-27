-SİMAV'DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR KÜTAHYA (A.A) - 27.05.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, 19 Mayıs'ta 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Simav ilçesi ve çevresinde hayatın normale dönmeye başladığını belirterek, ''Kesin hasar tespitinde şu ana kadar yapılan çalışmalarda 486 yıkık ve ağır hasarlı, bin 194 orta hasarlı, 3 bin 409 az hasarlı, 3 bin 798 hasarsız bina bulunduğu belirlendi'' dedi. Çiftçi, Gediz Kaymakamlığında daire müdürleriyle düzenlediği değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Simav'da geçici statüde alınan 100 işçinin taşınma ve temizlikle ilgili konularda çalıştığını bildirdi. Yunus Emre Konutları diye tanımlanan geçici prefabrike konutların Simav'a gelmek üzere olduğunu ifade eden Çiftçi, bu konutların temelleri atılan yerlere monte edileceğini anlattı. Çiftçi, sipariş edilen çocuk parklarının da bölgeye ulaştırılacağını dile getirdi ve şöyle devam etti: ''TOKİ'nin kalıcı konut inşa edeceği orman alanlarıyla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Fazla hasar olan Beyce beldesi, Ahmetli, Gökçeler, Eğirler köylerinde bina yapılabilecek Hazine arazileri tespit edildi. Tarım Müdürlüğümüz gıda denetimlerini yapıyor. Dışarıda kalan hayvanlar için arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı. Meralarda açık besihaneler oluşturuldu ve hayvanlar oralara alındı. Kırsal kalkınma yatırımlarıyla ilgili projeler gönderildi. SGK İl Müdürlüğü ve Defterdarlığımız tarafından bilgilendirme toplantıları yapılarak, vatandaşlarımıza yapacakları anlatılıyor. Tescilli yapıları da arkadaşlarımız tek tek inceliyor. 7 okulumuz hasarlı. Haziran ayındaki sınavlara 2 bin 100 öğrencimiz girecek. Kütahya, Gediz veya arzu ettikleri başka yerlerde sınava girmeleriyle ilgili gereği yapılacak. 15-16 kişilik psikolog ve psikiyatri ekibimiz, vatandaşlarımızın rahatlatılmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediliyor. İş makinelerimiz hasarlı binaların kaldırılması ve diğer çalışmalara destek oluyor.'' -KESİN HASAR TESPİTİ- Çiftçi, 142 kişiden oluşan 66 ekibin bölgede kesin hasar tespitine ilişkin çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Simav ilçe merkezinde kesin hasar tespitinin yarın tamamlanmasını beklediklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti: ''Kesin hasar tespitinde şu ana kadar yapılan çalışmalarda 486 yıkık ve ağır hasarlı, bin 194 orta hasarlı, 3 bin 409 az hasarlı, 3 bin 798 hasarsız bina bulunduğu belirlendi. Yıkım ekipleri şimdiye kadar 20 minareyi yıktı. 7 minare daha yıkılacak. Diyanet İşleri Başkanı ile görüştük. Zannediyorum camilerin restorasyonları için yardım kampanyaları düzenlenecek. Devlet olarak halkımızın her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Genelde artık hayat normale dönmeye başladı. Artçılardan dolayı psikolojik rahatsızlıklar var, bu da normaldir. İnşallah artçı sarsıntılar bittiğinde, kesin hasar tespitlerinden sonra TOKİ'nin yapacağı kalıcı konutlar ve geçici Yunus Emre Konutlarıyla beraber bölge insanımız kış sezonunu rahat bir şekilde geçirecek.''