T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SİMAV'DA 3.9'LUK DEPREM KÜTAHYA (A.A)

29 Mart 2011 12:07

-SİMAV'DA 3.9'LUK DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 29.03.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, gece saat 03.53'te merkez üssü Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Simav'da saat 01.00'den itibaren aletsel büyüklüğü 3'ün altında olan 6 deprem meydana geldi.  Can ve mal kaybına yol açmayan depremler, Simav ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.  Bazı vatandaşlar sarsıntıların ardından evlerin ayrılarak bir süre sokaklarda ve araçlarda bekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24