-SİMAV'DA 3.9'LUK DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 29.03.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, gece saat 03.53'te merkez üssü Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Simav'da saat 01.00'den itibaren aletsel büyüklüğü 3'ün altında olan 6 deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yol açmayan depremler, Simav ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bazı vatandaşlar sarsıntıların ardından evlerin ayrılarak bir süre sokaklarda ve araçlarda bekledi.