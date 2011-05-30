-SİMAV'DA HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI KÜTAHYA (A.A) - 30.05.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, kesin hasar tespitinin Simav ilçe merkezinde tamamlandığını, belde ve köylerde devam ettiğini bildirdi. Çiftçi, Valilikte düzenlediği değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Simav ve çevre ilçelerde artçı sarsıntıların devam ettiğini hatırlattı. Vatandaşların bu sarsıntılardan tedirgin olduğunu belirten Çiftçi, 4-5 Haziran'da gerçekleştirilecek Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) katılacak 2 bin 242 öğrencinin Kütahya'ya nakillerinin sağlanması için hazırlık yapıldığını ve rahat şekilde sınavlara gireceklerini söyledi. Simav'ın, belde ve köylerindeki binaların yapımıyla ilgili şekil ve şartların iki günde tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: ''Kesin hasar tespiti Simav ilçe merkezinde tamamlandı, belde ve köylerde devam ediyor. İlçe merkezinde yıkık ve ağır hasarlı 636 konut, 77 iş yeri, 10 ahır, orta hasarlı 1213 konut, 290 iş yeri, iki ahır, az hasarlı 4 bin 26 konut, 504 iş yeri, 36 ahır, toplam hasarsız konut, iş yeri ve ahır sayısı 5 bin 794 olarak tespit edildi. Dolayısıyla, Simav merkezde toplam 12 bin 588 konut, iş yeri ve ahırın kesin hasar tespiti tamamlandı. Belde ve köylerde ise şu ana kadar incelenen 7 bin 612 konut iş yeri ve ahırdan 629'unun yıkık ve ağır hasarlı, 274'ünün orta hasarlı, 2 bin 109'unun az hasarlı, 4 bin 600'ünün hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Şu ana kadar ilçe genelinde 1352 yıkık ve ağır hasarlı, 1779 orta hasarlı, 6 bin 675 az hasarlı, 10 bin 394 hasarsız konut, iş yeri ve ahır bulunduğu belirlendi. Mevcut duruma göre, ilçe genelinde konuların yüzde 6'sı yıkık ve ağır hasarlı, yüzde 8'i orta hasarlı, yüzde 34'ü az hasarlı, yüzde 51'i hasarsız, iş yerlerinin yüzde 4'ü yıkık ve ağır hasarlı, yüzde 14'ü orta hasarlı, yüzde 28'i az hasarlı, yüzde 53'ü hasarsız, ahırların ise yüzde 14'ü yıkık ve ağır hasarlı, yüzde 5'i orta hasarlı, yüzde 33'ü az hasarlı, yüzde 49'u hasarsızdır. Toplamda, konut, iş yeri ve ahırların yüzde 7'sinin yıkık ve ağır hasarlı, yüzde 9'unun orta hasarlı, yüzde 33'ünün az hasarlı, yüzde 51'inin hasarsız olduğu görülmektedir.'' Çiftçi, orta hasarlı binaların durumlarında, önceki gün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı sarsıntıdan sonra değişiklik olup olmadığının inceleneceğini de sözlerine ekledi.