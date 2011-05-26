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Yaşam

SİMAV'DA 6 HAZİRAN'A KADAR EĞİTİME ARA KÜTAHYA (A.A)

26 Mayıs 2011 19:49

-SİMAV'DA 6 HAZİRAN'A KADAR EĞİTİME ARA KÜTAHYA (A.A) - 26.05.2011- Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan depremin ardından ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Mayıs'a kadar verilen ara, 6 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, deprem sonrası alınan karar doğrultusunda ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Mayıs'a kadar ara verildiğini anımsattı. İlçede artçı sarsıntıların devam etmesi üzerine eğitime verilen aranın uzatıldığını bildiren Ünal, öğrencilerin 6 Haziran Pazartesi günü yeniden ders başı yapmasının planlandığını söyledi. Ünal, ayrıca vatandaşlardan hasarlı konutlara girmemelerini istedi.

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