-SİMAV'DA 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 06.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, saat 00.29'da meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.29'da merkez üssü Simav ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkeziyle Tavşanlı, Hisarcık, Emet, Şaphane, Pazarlar, Gediz ve Domaniç ilçelerinde de hissedildi. 8,6 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem nedeniyle Simav, Şaphane ve Hisarcık'ta çadır kentlerde yaşayan ve sağlam binalarda kalan vatandaşlar dışarıya çıkarak bir süre bekledi. 25 bin nüfuslu Simav'da vatandaşların yaklaşık 10 bini çadır kentlerde, 15 bini ise evlerinin bulunduğu mahalle ve sokak aralarına kurdukları çadırlarda yaşıyor.